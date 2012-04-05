〔专栏节选〕股市的橱窗会说话,台股恐怕乌云满天--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在全球四大央行大开资金水喉，共同铺陈出来的股市荣景，全球股市在今年首季都传出捷报，除西班牙与葡萄牙两个欧猪国家收黑外，全球股市纷纷拉出长红大涨，为二Ｏ一二年的全球经济拉出了好彩头。

我们常说股市乃经济的橱窗，股市的涨跌象征了很多重要的内涵，也透露了很多重要的讯息与趋势。今年首季全球股市都是涨势，只是涨多与涨少的差别而已。但从各国股市的涨跌，却透露了很多新变化与新趋势。

首先是金砖四国已从绚烂回归平淡。今年首季油价大涨，但俄罗斯股市只上涨八．二一％；原物料生产大国巴西受降息的助力，首季股市上涨一三．六七％；印度股市在双赤字的压力中，仍能上扬一二．六一％；但去年交出ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率达九．二％的中国股市上证，首季仅上涨二．八八％，在亚太股市排名殿后。

从高盛的欧尼尔喊出「金砖四国」（BRICs）称号以来，巴西、俄罗斯、印度、中国经济一直是世界的焦点所在，但是十几年来的经济奔驰，金砖四国都出现结构上的调整问题。像中国弃守保八，今年ＧＤＰ成长目标值只有七．五％，《经济学人》预测俄罗斯的ＧＤＰ只有三．二％，但今年全年ＣＰＩ（消费者物价指数）会达五．七％，加上俄罗斯出口四九％集中在欧盟，欧债危机将使俄罗斯经济首当其冲。

过去十几年来，经济表现一直十分亮眼的巴西，在三月七日再度宣布降息，指标利率从一Ｏ．五％下调到九．七五％，这是去年八月以来，巴西第五度降息。尽管巴西生产总值达二．四六九兆美元，超越英国，成为全球第六大经济体。但是二Ｏ一一年全年二．七％的ＧＤＰ成长，仍较一Ｏ年的七．五％逊色很多；这也是二ＯＯ三年巴西成为金砖四国以来，第二差的经济成长成绩单。

但是情况更差的可能是印度。二月印度出现一五二亿美元贸易逆差，贸易失衡的情况仍持续在恶化。刚刚宣布一一年第四季的ＧＤＰ表现只有六．一％，是金融海啸以来最差的一个季度。印度央行在三月十日无预警地将银行存款准备金率从五．五％下调到四．七五％。这是一Ｏ年七月以来，印度央行在未召开议息会议的情况下，突然祭出的大幅调降动作，让市场感到震惊。不过印度目前面临双赤字，加上通膨日益严重，ＣＰＩ直逼两位数，印度很可能是金砖四国中，情势最危急的国家。

除了巴西、俄罗斯、印度家家有本难念的经外，中国股市的表现与经济基本面背道而驰，可以看出中国经济减速后，面临更多更大的挑战。上证首季上涨二．八八％，除了赢过下跌的欧猪国西班牙与葡萄牙外，中国股市表现也输给希腊的四．八八％、义大利的五．九％，更不如爱尔兰股市的一三．四％。全世界经济成长最亮眼的中国股市，连欧猪国都跑不赢。中国股市去年表现「熊霸全球」，首季表现依然敬陪末座，难怪中国股民把流行歌曲〈十年〉重新填词说：「直到和你做了十年朋友，才知道你的指数永远开高走低，也就是二ＯＯＯ出头！」千禧年以来，中国经济每年成长都不低于八％，但是股市始终未能成为经济橱窗。

中国证监会新任主委郭树清去年十月上任以来，抛出多个改革Ａ股议题，又提出社保基金、养老金进场的构想，一度燃起股民的希望。但是今年首季中国股市的表现再度「包尾」，表示中国经济减速恐得面对更多考验。

二是大放异彩的市场，出现在中南美洲的委内瑞拉、墨西哥、非洲的南非、亚洲的菲律宾、泰国、马来西亚及印尼等国。今年以来，委内瑞拉股债市就像火箭一般，带来巨大爆发力。一一年委国股市以一一七Ｏ三六点收盘，首季涨到二ＯＯ三一五点，大涨七一．一％，创下全世界惊人的涨幅。

委内瑞拉的经济基本面乏善可陈，但股市却飙涨不已，原来是委国投资人在赌疾病缠身、已执政十三年的总统查维兹（Hugo Chavez），无法寻求第三度连任。另一个创历史新高的是南非。南非股市去年小涨，首季涨了六．二％，成为新兴市场最亮眼的市场之一。而墨西哥股市今年上涨七．六三％，一口气涨到三九九六三点，也写下历史新高纪录。继巴西、阿根廷、智利之后，墨西哥有异军突起之姿。

亚洲在中国、印度褪色之后，快速崛起的是东协四国。去年菲律宾、泰国、印尼、马来西亚四国股市表现可圈可点，首季继续有亮眼的表现。其中，菲律宾股市再涨一六．八三％，泰国ＳＥＴ综合指数上涨一六．七二％，印尼股市涨了七．八四％，马来西亚涨四．二九％。东协四国股市去年已大涨，今年仍然强健有力。由此可以看出，在中国调整经济结构时，东协国家的优势正逐渐凸显。

东协四国加起来，ＧＤＰ一．四六兆美元，虽比不上中国的五．九兆美元，三．三八亿人口也比不上中国的十三亿人口，外汇存底六八ＯＯ亿美元也比不上中国三．一九兆美元，但是经济发展基期低，工资相对低廉，各国又取法中国经济发展大兴土木模式，已成全球重要焦点。

**失落二十年后,日本再起火苗**

三是亚洲股市爆出新黑马。过去二十年来，股市表现经常敬陪末座的日本股市，首季异军突起。日经指数首季大涨一九．二六％，不但超越台股的一二．一七％，香港恒生指数的一一．六一％，新加坡的一三．七六％，也打败南韩股市的一Ｏ．三一％，这是过去二十年不常见的现象。

日本经济再起，日圆在首季从七十六．Ｏ三日圆贬值到八十四．一六日圆，扮演了相当重要的角色。日圆急贬，让日本出口产业产生巨大爆发力，UNIQLO、FANUC、TOYOTA、CANON等外销股股价纷纷大幅上扬，股市出现了新的转折，也代表日本失落二十年的再起火苗。

四是竞争集中化原则，股市对大国有利。经过Ｏ八年金融海啸的洗礼，再到去年欧债危机，大家赫然发现，经历金融海啸的美国与欧债危机的德国，经济实力更上一层楼。美国股市一一年已表现得十分闪亮，进入一二年首季，道琼指数首季仍上涨八．一四％，标准普尔上涨一二％，那斯达克上涨一八．六七％，费城半导体指数上涨二Ｏ．三六％，可说是全球股市最出类拔萃的市场。

**油价大涨,为中东产油国经济注入新活力**

引领美股上涨的多头总司令是苹果。去年底，苹果以四Ｏ五美元收盘，如今涨到六一八．七七美元，一季涨了五二．七八％。苹果的飙涨，不但把市值推进到五七六七亿美元，也让美股涨势更加坚稳，其他如ＩＢＭ、英特尔、微软、星巴克、NIKE、Yum等都是今年出类拔萃的个股。

另外，身处欧债风暴核心的德国，依然是欧洲的中流砥柱。德国股市首季大涨一七．七八％，勇冠欧洲股市，相对英国上涨三．五二％，法国上涨八．三五％，德国的领导地位不容忽视。