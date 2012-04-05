〔专栏节选〕股市的橱窗会说话,台股恐怕乌云满天--今周刊「老谢开讲」

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月5日出版的当期「老谢开讲」专栏)
在全球四大央行大开资金水喉，共同铺陈出来的股市荣景，全球股市在今年首季都传出捷报，除西班牙与葡萄牙两个欧猪国家收黑外，全球股市纷纷拉出长红大涨，为二Ｏ一二年的全球经济拉出了好彩头。
我们常说股市乃经济的橱窗，股市的涨跌象征了很多重要的内涵，也透露了很多重要的讯息与趋势。今年首季全球股市都是涨势，只是涨多与涨少的差别而已。但从各国股市的涨跌，却透露了很多新变化与新趋势。
首先是金砖四国已从绚烂回归平淡。今年首季油价大涨，但俄罗斯股市只上涨八．二一％；原物料生产大国巴西受降息的助力，首季股市上涨一三．六七％；印度股市在双赤字的压力中，仍能上扬一二．六一％；但去年交出ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率达九．二％的中国股市上证，首季仅上涨二．八八％，在亚太股市排名殿后。
从高盛的欧尼尔喊出「金砖四国」（BRICs）称号以来，巴西、俄罗斯、印度、中国经济一直是世界的焦点所在，但是十几年来的经济奔驰，金砖四国都出现结构上的调整问题。像中国弃守保八，今年ＧＤＰ成长目标值只有七．五％，《经济学人》预测俄罗斯的ＧＤＰ只有三．二％，但今年全年ＣＰＩ（消费者物价指数）会达五．七％，加上俄罗斯出口四九％集中在欧盟，欧债危机将使俄罗斯经济首当其冲。
过去十几年来，经济表现一直十分亮眼的巴西，在三月七日再度宣布降息，指标利率从一Ｏ．五％下调到九．七五％，这是去年八月以来，巴西第五度降息。尽管巴西生产总值达二．四六九兆美元，超越英国，成为全球第六大经济体。但是二Ｏ一一年全年二．七％的ＧＤＰ成长，仍较一Ｏ年的七．五％逊色很多；这也是二ＯＯ三年巴西成为金砖四国以来，第二差的经济成长成绩单。
但是情况更差的可能是印度。二月印度出现一五二亿美元贸易逆差，贸易失衡的情况仍持续在恶化。刚刚宣布一一年第四季的ＧＤＰ表现只有六．一％，是金融海啸以来最差的一个季度。印度央行在三月十日无预警地将银行存款准备金率从五．五％下调到四．七五％。这是一Ｏ年七月以来，印度央行在未召开议息会议的情况下，突然祭出的大幅调降动作，让市场感到震惊。不过印度目前面临双赤字，加上通膨日益严重，ＣＰＩ直逼两位数，印度很可能是金砖四国中，情势最危急的国家。
除了巴西、俄罗斯、印度家家有本难念的经外，中国股市的表现与经济基本面背道而驰，可以看出中国经济减速后，面临更多更大的挑战。上证首季上涨二．八八％，除了赢过下跌的欧猪国西班牙与葡萄牙外，中国股市表现也输给希腊的四．八八％、义大利的五．九％，更不如爱尔兰股市的一三．四％。全世界经济成长最亮眼的中国股市，连欧猪国都跑不赢。中国股市去年表现「熊霸全球」，首季表现依然敬陪末座，难怪中国股民把流行歌曲〈十年〉重新填词说：「直到和你做了十年朋友，才知道你的指数永远开高走低，也就是二ＯＯＯ出头！」千禧年以来，中国经济每年成长都不低于八％，但是股市始终未能成为经济橱窗。
中国证监会新任主委郭树清去年十月上任以来，抛出多个改革Ａ股议题，又提出社保基金、养老金进场的构想，一度燃起股民的希望。但是今年首季中国股市的表现再度「包尾」，表示中国经济减速恐得面对更多考验。
二是大放异彩的市场，出现在中南美洲的委内瑞拉、墨西哥、非洲的南非、亚洲的菲律宾、泰国、马来西亚及印尼等国。今年以来，委内瑞拉股债市就像火箭一般，带来巨大爆发力。一一年委国股市以一一七Ｏ三六点收盘，首季涨到二ＯＯ三一五点，大涨七一．一％，创下全世界惊人的涨幅。
委内瑞拉的经济基本面乏善可陈，但股市却飙涨不已，原来是委国投资人在赌疾病缠身、已执政十三年的总统查维兹（Hugo Chavez），无法寻求第三度连任。另一个创历史新高的是南非。南非股市去年小涨，首季涨了六．二％，成为新兴市场最亮眼的市场之一。而墨西哥股市今年上涨七．六三％，一口气涨到三九九六三点，也写下历史新高纪录。继巴西、阿根廷、智利之后，墨西哥有异军突起之姿。
亚洲在中国、印度褪色之后，快速崛起的是东协四国。去年菲律宾、泰国、印尼、马来西亚四国股市表现可圈可点，首季继续有亮眼的表现。其中，菲律宾股市再涨一六．八三％，泰国ＳＥＴ综合指数上涨一六．七二％，印尼股市涨了七．八四％，马来西亚涨四．二九％。东协四国股市去年已大涨，今年仍然强健有力。由此可以看出，在中国调整经济结构时，东协国家的优势正逐渐凸显。
东协四国加起来，ＧＤＰ一．四六兆美元，虽比不上中国的五．九兆美元，三．三八亿人口也比不上中国的十三亿人口，外汇存底六八ＯＯ亿美元也比不上中国三．一九兆美元，但是经济发展基期低，工资相对低廉，各国又取法中国经济发展大兴土木模式，已成全球重要焦点。
**失落二十年后,日本再起火苗**
三是亚洲股市爆出新黑马。过去二十年来，股市表现经常敬陪末座的日本股市，首季异军突起。日经指数首季大涨一九．二六％，不但超越台股的一二．一七％，香港恒生指数的一一．六一％，新加坡的一三．七六％，也打败南韩股市的一Ｏ．三一％，这是过去二十年不常见的现象。
日本经济再起，日圆在首季从七十六．Ｏ三日圆贬值到八十四．一六日圆，扮演了相当重要的角色。日圆急贬，让日本出口产业产生巨大爆发力，UNIQLO、FANUC、TOYOTA、CANON等外销股股价纷纷大幅上扬，股市出现了新的转折，也代表日本失落二十年的再起火苗。
四是竞争集中化原则，股市对大国有利。经过Ｏ八年金融海啸的洗礼，再到去年欧债危机，大家赫然发现，经历金融海啸的美国与欧债危机的德国，经济实力更上一层楼。美国股市一一年已表现得十分闪亮，进入一二年首季，道琼指数首季仍上涨八．一四％，标准普尔上涨一二％，那斯达克上涨一八．六七％，费城半导体指数上涨二Ｏ．三六％，可说是全球股市最出类拔萃的市场。
**油价大涨,为中东产油国经济注入新活力**
引领美股上涨的多头总司令是苹果。去年底，苹果以四Ｏ五美元收盘，如今涨到六一八．七七美元，一季涨了五二．七八％。苹果的飙涨，不但把市值推进到五七六七亿美元，也让美股涨势更加坚稳，其他如ＩＢＭ、英特尔、微软、星巴克、NIKE、Yum等都是今年出类拔萃的个股。
另外，身处欧债风暴核心的德国，依然是欧洲的中流砥柱。德国股市首季大涨一七．七八％，勇冠欧洲股市，相对英国上涨三．五二％，法国上涨八．三五％，德国的领导地位不容忽视。
五、我们常说股价会说话，一个国家股市崩解，通常都是经济危机的通知书。像Ｏ八年金融海啸重创了冰岛，最显着的象征是冰岛股市从九一二一点跌到五五二点，一口气
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