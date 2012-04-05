〔路透调查〕加元/美元在2012年余下时间料将维持在平价附近

* 加元/美元在一个月、三个月和六个月后料为1.00加元

* 加元/美元一年后料为0.988加元

* 一个月、三个月和六个月后汇价预估与上月调查相同

路透多伦多4月4日电---路透调查显示,加拿大和美国经济增强以及欧债危机稳定,将令加元波动减弱,而加元/美元在未来一年料将维持在平价附近.

由于全球经济状况好转,加元/美元在1月底持坚于平价上方后,一直在相对窄幅区间波动,而未来12个月料将维持在当前水准附近.

周三公布的对52名全球外汇策略师的调查显示,预估中值为加元/美元在一个月、三个月和六个月后将为1.00美元,一年后料将略微走强至0.988加元.

一个月、三个月和六个月后汇价预估与上月调查相同.

对加元/美元12个月后汇价预估区间在0.9940加元(或1.0060美元)至1.120加元间.

"加拿大经济将略微超过美国经济的复苏,进而令加元比美元更加强劲."Scotia Capital外汇交易主管David Bradley表示.

加元/美元CAD=D4周三报0.9948加元,今年已经上涨约2.5%.

加拿大比美国更好地抵御住全球衰退,守住AAA评级,避免楼市危机,且失业低于美国水准.

不过近期美国经济加速,而加拿大经济成长放慢.不过这两个经济体仍密切相关,而且今年迄今帮助加元表现胜过其他主要货币.

"若美国表现更好,加拿大也将表现更好."Bradley说.(完)