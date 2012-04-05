〔路透调查〕加元/美元在2012年余下时间料将维持在平价附近

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 加元/美元在一个月、三个月和六个月后料为1.00加元
* 加元/美元一年后料为0.988加元
* 一个月、三个月和六个月后汇价预估与上月调查相同
路透多伦多4月4日电---路透调查显示,加拿大和美国经济增强以及欧债危机稳定,将令加元波动减弱,而加元/美元在未来一年料将维持在平价附近.
由于全球经济状况好转,加元/美元在1月底持坚于平价上方后,一直在相对窄幅区间波动,而未来12个月料将维持在当前水准附近.
周三公布的对52名全球外汇策略师的调查显示,预估中值为加元/美元在一个月、三个月和六个月后将为1.00美元,一年后料将略微走强至0.988加元.
一个月、三个月和六个月后汇价预估与上月调查相同.
对加元/美元12个月后汇价预估区间在0.9940加元(或1.0060美元)至1.120加元间.
"加拿大经济将略微超过美国经济的复苏,进而令加元比美元更加强劲."Scotia Capital外汇交易主管David Bradley表示.
加元/美元CAD=D4周三报0.9948加元,今年已经上涨约2.5%.
加拿大比美国更好地抵御住全球衰退,守住AAA评级,避免楼市危机,且失业低于美国水准.
不过近期美国经济加速,而加拿大经济成长放慢.不过这两个经济体仍密切相关,而且今年迄今帮助加元表现胜过其他主要货币.
"若美国表现更好,加拿大也将表现更好."Bradley说.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。