〔台湾债市〕RP利率持稳,投信和寿险资金犹多且交易商缺口不大

路透台北4月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳.月初投信和寿险资金供应犹多,交易商缺口也不大,续作颇为顺畅,成交利率暂无变动之虞.

央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1个基点至0.42%.[ID:nST0449004]资金调度人士表示,央行近日动作频频,但投信和寿险为顺利去化资金,暂无将利率上调举措,然而交易商也没有向下喊价的空间,预估RP利率在下旬前可望持稳.

"现在还好,但久了就会有影响,"一位证券商交易人士表示.

他们指出,虽然RP利率暂无变动之虞,但若央行持续拉高隔夜拆款代收利率,在月底资金需求和公债交割效应发威之下,届时RP利率恐有上扬压力.另外,5月金融机构因缴税而保留较多资金于帐上,交易商资金调度的难度料逐渐增加.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)