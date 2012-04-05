〔台湾债市〕RP利率持稳,投信和寿险资金犹多且交易商缺口不大

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳.月初投信和寿险资金供应犹多,交易商缺口也不大,续作颇为顺畅,成交利率暂无变动之虞.
央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1个基点至0.42%.[ID:nST0449004]资金调度人士表示,央行近日动作频频,但投信和寿险为顺利去化资金,暂无将利率上调举措,然而交易商也没有向下喊价的空间,预估RP利率在下旬前可望持稳.
"现在还好,但久了就会有影响,"一位证券商交易人士表示.
他们指出,虽然RP利率暂无变动之虞,但若央行持续拉高隔夜拆款代收利率,在月底资金需求和公债交割效应发威之下,届时RP利率恐有上扬压力.另外,5月金融机构因缴税而保留较多资金于帐上,交易商资金调度的难度料逐渐增加.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。