《热点透视》德国调高薪资恐加剧欧元区经济分歧景况

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍

路透伦敦4月4日电---在德国呼吁欧元区撙节支出之际,该国政府却正放宽支出.过去两年来德国公共部门员工的薪资成长了6.3%,民间部门可望跟进,加薪幅度甚至可能更大.这有何不可呢?低赤字的德国有能力这么做.而许多经济学家早就希望见到德国作为欧元区强国可刺激经济发展.但风险是欧元区经济分歧情况益发严重.

德国和欧元区二线国家的对比再鲜明不过了.在令人疲惫的磋商和小规模罢工后,德国向Verdi工会的200万名公共部门员工让步,达成了不错的协议.然而在爱尔兰、西班牙、意大利和希腊,公共部门薪资不是被削减就是被冻结,罢工和动荡不安的问题一直很严重.希腊和西班牙的失业率超过20%,远高于德国的8.2%.

德国国内的慷慨加薪之举看似是种伪善.不像欧元区二线国家,德国在过去10年的薪资成长受到压抑.这是德国经济之所以这么有竞争力的部分原因,尽管德国工程行业一向很强.总经面的成功反映在财政赤字上,虽然德国扩大对欧洲稳定机制做出贡献,但其赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重并未高出1%太多.

德国的劳工认为是得到回报的时候了.而且他们也有不错的理由.2010年德国经济成长3.7%,2011年增长3%,但消费者支出分别仅增加0.6%和1.5%.

投资和出口一向带动着德国的成长.对德国而言,提高薪资令其略微更加均衡.国内支出应该要增强,协助进口和支撑欧元区其他国家的经济成长.薪资的调整应该也可以让二线国家相对更有竞争力.如果二线国家的出口商品(或海滩)能吸引德国人,其经济将能受益.

但德国消费者支出提高,也夹带了很大的潜在风险.目前德国的通胀率仅有2.1%.德国央行总裁魏德曼预期通胀将上升,更高的薪资将让这种情况更可能发生.这可能意味着欧洲央行必须调升利率.这又是另一个政策的转变,将对欧元区二线国家造成不利的影响.而欧元区的分歧情况也会变得更加严重.(完)