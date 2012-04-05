《热点透视》德国调高薪资恐加剧欧元区经济分歧景况

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 戴素萍
路透伦敦4月4日电---在德国呼吁欧元区撙节支出之际,该国政府却正放宽支出.过去两年来德国公共部门员工的薪资成长了6.3%,民间部门可望跟进,加薪幅度甚至可能更大.这有何不可呢?低赤字的德国有能力这么做.而许多经济学家早就希望见到德国作为欧元区强国可刺激经济发展.但风险是欧元区经济分歧情况益发严重.
德国和欧元区二线国家的对比再鲜明不过了.在令人疲惫的磋商和小规模罢工后,德国向Verdi工会的200万名公共部门员工让步,达成了不错的协议.然而在爱尔兰、西班牙、意大利和希腊,公共部门薪资不是被削减就是被冻结,罢工和动荡不安的问题一直很严重.希腊和西班牙的失业率超过20%,远高于德国的8.2%.
德国国内的慷慨加薪之举看似是种伪善.不像欧元区二线国家,德国在过去10年的薪资成长受到压抑.这是德国经济之所以这么有竞争力的部分原因,尽管德国工程行业一向很强.总经面的成功反映在财政赤字上,虽然德国扩大对欧洲稳定机制做出贡献,但其赤字相当于国内生产总值(GDP)的比重并未高出1%太多.
德国的劳工认为是得到回报的时候了.而且他们也有不错的理由.2010年德国经济成长3.7%,2011年增长3%,但消费者支出分别仅增加0.6%和1.5%.
投资和出口一向带动着德国的成长.对德国而言,提高薪资令其略微更加均衡.国内支出应该要增强,协助进口和支撑欧元区其他国家的经济成长.薪资的调整应该也可以让二线国家相对更有竞争力.如果二线国家的出口商品(或海滩)能吸引德国人,其经济将能受益.
但德国消费者支出提高,也夹带了很大的潜在风险.目前德国的通胀率仅有2.1%.德国央行总裁魏德曼预期通胀将上升,更高的薪资将让这种情况更可能发生.这可能意味着欧洲央行必须调升利率.这又是另一个政策的转变,将对欧元区二线国家造成不利的影响.而欧元区的分歧情况也会变得更加严重.(完)
--译文审校 龚芳
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。