〔台湾个股〕奇美电今日午后将与银行团签署债务展期协议--消息

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---一名熟知情况的业内人士周四表示,台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)的债权债务协商方案,将在今日下午与银行团签协议,同意今明两年债务展延,可望暂时解除财务的燃眉之急.
受全球经济趋缓冲击,面板价格去年迟无起色,价格跌跌不休,部分甚至低于厂商的现金成本,令各大面板厂今年都亏损连连.流动性压力较大的奇美电,为因应即将到期的贷款到期还本,去年原欲新起一笔600亿台币的银行联贷,以借新还旧,但因银行放款态度转为保守而遇阻.
而在今年1月一笔约50亿台币贷款到期还款前夕,奇美电紧急请求经济部出具公文协助奇美电向银行团申请债务协商,希望能够先缴息,本金还款展延.而最大债权银行--台湾银行则在2月中表示,与会金融机构代表均认同讨论后的方案.[ID:nT0434352]
消息人士指出,奇美电今天午后将与银行团就约2,400亿台币的债权协议进行签约,将今年及明年到期的债务分别展期至2014-2016年.
奇美电上周五公布,2011年全年净损644.40亿台币,据此计算奇美电第四季单季亏损199.9亿台币,较第三季的亏损172.6亿台币进一步扩大.截至去年第四季已连续六个季度累计亏损达约919亿台币.
奇美电的大股东之一鸿海(2317.TW)集团在3月底宣布入股日本液晶面大厂夏普(6753.T),这项跨国并购案成为董事长郭台铭能否一圆面板霸主梦的关键.但鸿海同时入主两家亏损的面板公司,也令外界更加好奇鸿海对于奇美电若即若离的态度.[ID:nST0445916]
奇美电3月底宣布,董事会决议办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证,或是现金增资私募普通股,合计不超过20亿股.而鸿海集团也公告承诺参与认购奇美电未来三年办理现金增资案,被部份人士解读为出言相挺.
奇美电收盘大涨2.19%,报14.0台币,优于大盘.TWII的下挫1.56%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 屈桂娟
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