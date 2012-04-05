〔台湾个股〕奇美电今日午后将与银行团签署债务展期协议--消息

路透台北4月5日电---一名熟知情况的业内人士周四表示,台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)的债权债务协商方案,将在今日下午与银行团签协议,同意今明两年债务展延,可望暂时解除财务的燃眉之急.

受全球经济趋缓冲击,面板价格去年迟无起色,价格跌跌不休,部分甚至低于厂商的现金成本,令各大面板厂今年都亏损连连.流动性压力较大的奇美电,为因应即将到期的贷款到期还本,去年原欲新起一笔600亿台币的银行联贷,以借新还旧,但因银行放款态度转为保守而遇阻.

而在今年1月一笔约50亿台币贷款到期还款前夕,奇美电紧急请求经济部出具公文协助奇美电向银行团申请债务协商,希望能够先缴息,本金还款展延.而最大债权银行--台湾银行则在2月中表示,与会金融机构代表均认同讨论后的方案.[ID:nT0434352]

消息人士指出,奇美电今天午后将与银行团就约2,400亿台币的债权协议进行签约,将今年及明年到期的债务分别展期至2014-2016年.

奇美电上周五公布,2011年全年净损644.40亿台币,据此计算奇美电第四季单季亏损199.9亿台币,较第三季的亏损172.6亿台币进一步扩大.截至去年第四季已连续六个季度累计亏损达约919亿台币.

奇美电的大股东之一鸿海(2317.TW)集团在3月底宣布入股日本液晶面大厂夏普(6753.T),这项跨国并购案成为董事长郭台铭能否一圆面板霸主梦的关键.但鸿海同时入主两家亏损的面板公司,也令外界更加好奇鸿海对于奇美电若即若离的态度.[ID:nST0445916]

奇美电3月底宣布,董事会决议办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证,或是现金增资私募普通股,合计不超过20亿股.而鸿海集团也公告承诺参与认购奇美电未来三年办理现金增资案,被部份人士解读为出言相挺.

奇美电收盘大涨2.19%,报14.0台币,优于大盘.TWII的下挫1.56%.(完)

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