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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 11:15 BJT

〔日本股市〕日经早盘触及四周低位,因欧元区疑虑复燃

路透东京4月5日电---日本股市日经指数周四早盘扩大前一日的跌势,来到四周低位,因西班牙标债结果疲弱,且美国进一步货币刺激的希望消退.

汽车股和金融股承压,丰田汽车(7203.T)跌2.4%,本田汽车(7267.T)跌3.1%,日本最大投资银行野村控股(8604.T)跌1.7%.

日经指数.N225早盘下跌0.9%,至9,727.99,恐将连续第三日下跌,周三时挫跌2.3%,跌幅为五个月来最大.

东证股价指数.TOPX则跌1%至827.13点.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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