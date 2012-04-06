〔台股业绩〕宏达电第一季自结净利同比大减70%,符合市场预期

马来西亚期市：棕榈油期货回升因需求转好，但周线将连跌第二周
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
路透台北4月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周五公布,第一季自结税后净利为44.64亿台币,较上年同期148.3亿大减70%,大致符合市场预期.
宏达电的第一季净利较去年第四季的109.4亿台币则是大减59%.据汤森路透I/B/E/S,19位分析师原平均预估宏达电第一季净利45.6亿台币.
宏达电并公布第一季营收677.9亿台币,较上年同期减少35%.
全球排名第五大的宏达电先前财务预测指出,预估第一季营收650-700亿台币,为2010年第二季以来最差表现,主因新旧机种转换阶段令营运表现欠佳.[ID:nST0504183]
在公布此财报前,宏达电今日收扬2.81%至585台币;大盘加权股价指数.TWII则收升0.87%.(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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