〔台股业绩〕宏达电第一季自结净利同比大减70%,符合市场预期

路透台北4月6日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周五公布,第一季自结税后净利为44.64亿台币,较上年同期148.3亿大减70%,大致符合市场预期.

宏达电的第一季净利较去年第四季的109.4亿台币则是大减59%.据汤森路透I/B/E/S,19位分析师原平均预估宏达电第一季净利45.6亿台币.