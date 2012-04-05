〔投行观点〕摩根士丹利称若课征证所税,证券、寿险股负面影响最大

路透台北4月5日电---摩根士丹利证券周四发布最新报告指出,台湾税制改革议题可能仍将短线拖累台股;其中政府可能课征证券交易所得税,对金融产业中证券股及寿险股所受负面冲击最大.

摩根士丹利证券表示,证所税已然对金融股造成负面影响.然由于目前税制改革仍有不确定性,所以尚难评断税制改革对民间企业的长线冲击.在金融股中,元大金控(2885.TW)股价受到传言证所税课征消息冲击最大,自3月27日税制改革消息传出以来,元大金股价下跌8.6%,大于金融指数、台股大盘同期跌幅的4.3%、3.3%.

摩根士丹利证券认为,若资本利得税不课征的话,元大金控股价可能反弹最为强劲;但若要开征证所税,金融产业中的证券股及寿险股将受到最大的负面影响.

摩根士丹利证券进一步分析,若日后开征证所税,台股成交量将走滑,证券股受影响最大.加以在某种程度上,证券商的自营部交易部位及获利将会减少.

另外,寿险股则因持有台股部位大,已实现投资收益将会降低,另外,部份银行也有自营部交易部位,也将受到证所税课征所波及,但对整体获利影响将小于寿险公司及证券股.(完)