〔投行观点〕摩根士丹利称若课征证所税,证券、寿险股负面影响最大

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---摩根士丹利证券周四发布最新报告指出,台湾税制改革议题可能仍将短线拖累台股;其中政府可能课征证券交易所得税,对金融产业中证券股及寿险股所受负面冲击最大.
摩根士丹利证券表示,证所税已然对金融股造成负面影响.然由于目前税制改革仍有不确定性,所以尚难评断税制改革对民间企业的长线冲击.在金融股中,元大金控(2885.TW)股价受到传言证所税课征消息冲击最大,自3月27日税制改革消息传出以来,元大金股价下跌8.6%,大于金融指数、台股大盘同期跌幅的4.3%、3.3%.
摩根士丹利证券认为,若资本利得税不课征的话,元大金控股价可能反弹最为强劲;但若要开征证所税,金融产业中的证券股及寿险股将受到最大的负面影响.
摩根士丹利证券进一步分析,若日后开征证所税,台股成交量将走滑,证券股受影响最大.加以在某种程度上,证券商的自营部交易部位及获利将会减少.
另外,寿险股则因持有台股部位大,已实现投资收益将会降低,另外,部份银行也有自营部交易部位,也将受到证所税课征所波及,但对整体获利影响将小于寿险公司及证券股.(完)
--记者 詹静宜;审校 杨淑祯
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