《企业看点》--4月5日财务活动报导摘要

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透班加罗尔4月5日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本读卖新闻周四报导称,日本经济产业大臣枝野幸男最快周日将走访关西电力(9503.T)核电厂所在的福井县,寻求当地同意重启第三和第四号核反应堆.[ID:nL3E8F47L6]
* 日本经济新闻报导指出,日本政府计画注资1兆(万亿)日圆取得东京电力(9501.T)多数股权,这令政府可能获得东电逾三分之二的投票权.[ID:nL3E8F46UE]
* 金融时报周四报导称,罗斯柴尔德(Rothschild)金融家族将把其法国和英国业务完全合并成为一家控股公司.[ID:nL6E8F5007]
* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周三引述知情人士的话称,美国国际集团(AIG)(AIG.N)正考虑第二季启动飞机租赁业务International Lease Finance首次公开发行(IPO).[ID:nL2E8F43AF]
* 美国太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三告诉CNBC电视台,其在机构抵押贷款支持证券的高曝险,更多地是押注利率将维持极低水准,而不是量化宽松措施将扩大.[ID:nL2E8F44L9](完)
--编译 张若琪; 审校 白云
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。