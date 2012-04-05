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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 12:33 BJT

《企业看点》--4月5日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月5日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本读卖新闻周四报导称,日本经济产业大臣枝野幸男最快周日将走访关西电力(9503.T)核电厂所在的福井县,寻求当地同意重启第三和第四号核反应堆.[ID:nL3E8F47L6]

* 日本经济新闻报导指出,日本政府计画注资1兆(万亿)日圆取得东京电力(9501.T)多数股权,这令政府可能获得东电逾三分之二的投票权.[ID:nL3E8F46UE]

* 金融时报周四报导称,罗斯柴尔德(Rothschild)金融家族将把其法国和英国业务完全合并成为一家控股公司.[ID:nL6E8F5007]

* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周三引述知情人士的话称,美国国际集团(AIG)(AIG.N)正考虑第二季启动飞机租赁业务International Lease Finance首次公开发行(IPO).[ID:nL2E8F43AF]

* 美国太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三告诉CNBC电视台,其在机构抵押贷款支持证券的高曝险,更多地是押注利率将维持极低水准,而不是量化宽松措施将扩大.[ID:nL2E8F44L9](完)

--编译 张若琪; 审校 白云

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