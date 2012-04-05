〔节选〕健全税制,继续光说不练?--台湾天下杂志

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自4月4日该期的「财金观测站」)
撰文／黄昭勇．张翔一
从扁政府喊到马政府，台湾税制改革，不缺主张，只欠行动。上周召开的财政健全小组会议，能否让财税改革不再歹戏拖棚？
税制政策专业门槛极高，却深深影响不同产业、不同阶层中的每一家企业、每一个人。绝对完美、能让所有人满意的税制并不存在。但近几年，社会已有共识：不论着眼点是国家财政状况，还是税负公平性，台湾的财税改革势在必行。而这也成为新任财政部长刘忆如，最重要的任务与挑战。
刘忆如主导的「财政健全小组」，召开第一次会议。十六位小组委员，将决定未来半年，税改和财政改革的优先议题。
**强调「不预设立场」**
首先，不论是过去的「赋改会」，或政府部会各项政策的公听会，最常见到的情况是，政府部门早已订好「腹案」，再由与会学者和业界代表「修订」或「背书」。
但本次财政健全小组会议中，刘忆如多次强调，除了订出十二项财政、税改议题，让小组决议讨论优先顺序外，财政部没有任何预设立场。
如近来备受讨论的「证所税」、「土地交易实价课税」等议题，「课或不课，要怎么课征，我们都会等未来半年充分讨论后，才下决定，」刘忆如说，即使在十二大议题之外，若多数与会委员认为有必要，「也能随时增加议案，纳入讨论。」
有别于过去类似会议，本次财政健全小组成员桌上，竟然没有任何财政部预拟的参考资料，和说明文件，让部分委员质疑「准备不足」。
刘忆如却回应，「选择呈现部分数据或参考资料，就会有（财政部）预设立场之嫌，所以我们刻意回避。」
**两大创举,可供日后参考**
而在未来半年的财政改革、税改讨论方式上，刘忆如更创了两大先例：一是所有会议过程完全对外公开；二是政策「下乡」，将中央层级的财税议题，带到全台二十二个县市，与地方首长、民代讨论。
从财改会、赋改会，到近日的美牛开放，最为外界诟病的一点，正是政府决策虽名为「广邀各界讨论」，却永远是「闭门会议」。决策成员的实际立场、讨论过程，从不对外公开，无法让社会大众检视，更容易引发争议。
或许正因如此，财政健全小组长达半年的第一阶段会期，所有会议将全程开放媒体采访，「这样大众可以更了解我们（财政部）的决策过程，我们也能透过舆论，参考社会各界对税改的意见，」刘忆如说。
另外，政策讨论「下乡」，则回应了先前外界对财改、税改只有「台北观点」的批评。
未来各地方首长对财政分配的提案，尤其是在野党执政各县市和财政部之间的「火花」，都将成为税改之外，另外值得关注的焦点。
刘忆如上任后，财政、税制改革的第一步，格外谨慎小心，力求面面俱到。这样的做法，当然也会引起批评。
立委赖士葆就认为，「集思广益的讨论早就够了」，既然最后政策制定和责任，都在财政部和行政院，「实际做为远比更多讨论重要。」
但从另一方面看，财税政策影响如此巨大，与其片面决策，再「朝令夕改」，如今刘忆如尝试做到的「程序正义」、「全程公开」，或许更值得未来政府各部会进行重大决策前，比照办理。
「税改怎么进行，没有标准答案，大家都是摸着石头过河，」本次财政健全小组成员，前财政部长何志钦说，「但多点讨论空间、多点公共参与总是好的。」
同为小组成员的公平税改联盟召集人王荣璋也认为，财政健全小组会议至少做到公开透明，比过去赋改会进步，「但财政部真的有诚意（改革），还是只做个形式，一切得等政策进入实际讨论再说。」
全台近千万纳税人关心的税改，一个「好的开始」，绝不等于「成功了一半」。但从财政部订出的「游戏规则」来看，新一波的财政改革，至少较过去值得期待，更值得你我持续观察与监督。
税改怎么进行，没有标准答案，大家都是摸着石头过河，但多点讨论空间、公共参与总是好的。
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