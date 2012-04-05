〔节选〕健全税制,继续光说不练?--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自4月4日该期的「财金观测站」)

撰文／黄昭勇．张翔一

从扁政府喊到马政府，台湾税制改革，不缺主张，只欠行动。上周召开的财政健全小组会议，能否让财税改革不再歹戏拖棚？

税制政策专业门槛极高，却深深影响不同产业、不同阶层中的每一家企业、每一个人。绝对完美、能让所有人满意的税制并不存在。但近几年，社会已有共识：不论着眼点是国家财政状况，还是税负公平性，台湾的财税改革势在必行。而这也成为新任财政部长刘忆如，最重要的任务与挑战。

刘忆如主导的「财政健全小组」，召开第一次会议。十六位小组委员，将决定未来半年，税改和财政改革的优先议题。

**强调「不预设立场」**

首先，不论是过去的「赋改会」，或政府部会各项政策的公听会，最常见到的情况是，政府部门早已订好「腹案」，再由与会学者和业界代表「修订」或「背书」。

但本次财政健全小组会议中，刘忆如多次强调，除了订出十二项财政、税改议题，让小组决议讨论优先顺序外，财政部没有任何预设立场。

如近来备受讨论的「证所税」、「土地交易实价课税」等议题，「课或不课，要怎么课征，我们都会等未来半年充分讨论后，才下决定，」刘忆如说，即使在十二大议题之外，若多数与会委员认为有必要，「也能随时增加议案，纳入讨论。」

有别于过去类似会议，本次财政健全小组成员桌上，竟然没有任何财政部预拟的参考资料，和说明文件，让部分委员质疑「准备不足」。

刘忆如却回应，「选择呈现部分数据或参考资料，就会有（财政部）预设立场之嫌，所以我们刻意回避。」

**两大创举,可供日后参考**

而在未来半年的财政改革、税改讨论方式上，刘忆如更创了两大先例：一是所有会议过程完全对外公开；二是政策「下乡」，将中央层级的财税议题，带到全台二十二个县市，与地方首长、民代讨论。

从财改会、赋改会，到近日的美牛开放，最为外界诟病的一点，正是政府决策虽名为「广邀各界讨论」，却永远是「闭门会议」。决策成员的实际立场、讨论过程，从不对外公开，无法让社会大众检视，更容易引发争议。

或许正因如此，财政健全小组长达半年的第一阶段会期，所有会议将全程开放媒体采访，「这样大众可以更了解我们（财政部）的决策过程，我们也能透过舆论，参考社会各界对税改的意见，」刘忆如说。

另外，政策讨论「下乡」，则回应了先前外界对财改、税改只有「台北观点」的批评。

未来各地方首长对财政分配的提案，尤其是在野党执政各县市和财政部之间的「火花」，都将成为税改之外，另外值得关注的焦点。

刘忆如上任后，财政、税制改革的第一步，格外谨慎小心，力求面面俱到。这样的做法，当然也会引起批评。

立委赖士葆就认为，「集思广益的讨论早就够了」，既然最后政策制定和责任，都在财政部和行政院，「实际做为远比更多讨论重要。」

但从另一方面看，财税政策影响如此巨大，与其片面决策，再「朝令夕改」，如今刘忆如尝试做到的「程序正义」、「全程公开」，或许更值得未来政府各部会进行重大决策前，比照办理。

「税改怎么进行，没有标准答案，大家都是摸着石头过河，」本次财政健全小组成员，前财政部长何志钦说，「但多点讨论空间、多点公共参与总是好的。」

同为小组成员的公平税改联盟召集人王荣璋也认为，财政健全小组会议至少做到公开透明，比过去赋改会进步，「但财政部真的有诚意（改革），还是只做个形式，一切得等政策进入实际讨论再说。」

全台近千万纳税人关心的税改，一个「好的开始」，绝不等于「成功了一半」。但从财政部订出的「游戏规则」来看，新一波的财政改革，至少较过去值得期待，更值得你我持续观察与监督。

税改怎么进行，没有标准答案，大家都是摸着石头过河，但多点讨论空间、公共参与总是好的。

延伸阅读：

．多数上班族自认好员工！老板这样想，还是你自我感觉良好？

(here)

．女人眼光高，男人娶无某！台湾「剩男」是社会危害？

(here)

．快乐经济学：三个习惯 操练信心

(here)

注:* 本文由天下杂志授权报导,未经同意禁止转载