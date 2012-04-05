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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 14:19 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌0.5%,触及四周低点

路透东京4月5日电---日本股市日经指数周四跌至四周低点,因在西班牙传出标债结果疲弱后欧洲融资问题忧虑再起,且美国联邦储备理事会(FED)祭出进一步刺激措施的希望降温.

日经指数.N225跌52.38点至9,767.61点,为连续第三日下跌.东证股价指数.TOPX跌0.3%至832.57点.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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