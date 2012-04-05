〔澳洲股市〕收低0.3%至一周低位,因中国数据强劲而扳回部份跌势

路透墨尔本4月5日电---澳洲股市周四收低0.3%至一周低位,扳回盘中的大幅跌势,因数据显示中国服务业活动持续成长,从而拉抬铜价并扶助澳洲矿业类股.

汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自上月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.[ID:nSB1472078]

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数跌14点至4,319.6点.

在中国数据出炉前,指数稍早曾跌逾1%;指数上周攀抵四个月高位后,在过去六个交易日内有五日均呈现下跌.

在复活节假期过后,市场将于下周二恢复交易.(完)

--编译 龚芳;审校 侯向明

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