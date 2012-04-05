〔澳洲股市〕收低0.3%至一周低位,因中国数据强劲而扳回部份跌势

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透墨尔本4月5日电---澳洲股市周四收低0.3%至一周低位,扳回盘中的大幅跌势,因数据显示中国服务业活动持续成长,从而拉抬铜价并扶助澳洲矿业类股.
汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自上月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.[ID:nSB1472078]
最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数跌14点至4,319.6点.
在中国数据出炉前,指数稍早曾跌逾1%;指数上周攀抵四个月高位后,在过去六个交易日内有五日均呈现下跌.
在复活节假期过后,市场将于下周二恢复交易.(完)
--编译 龚芳;审校 侯向明
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。