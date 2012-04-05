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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:08 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超22.55亿台币,由买转卖

路透台北4月5日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超22.55亿台币,由买转卖,上交易日为买超58.40亿.

三大法人今日合计卖超26.06亿台币,上交易日修正后为买超41.66亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

4/5 -22.55 +4.07 -7.58 -26.06

4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r

4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r

----------------------------------------------------

本月累计 +12.64 -6.82 -26.32 -20.49

月份 外资 自营商 投信 合计

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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