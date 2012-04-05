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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:31 BJT

〔全球金市〕金价反弹小升,上日曾因美政策宽松预期消退而遭卖压

路透新加坡4月5日电---金价继连续两日大跌后在周四小涨,但升势受限,因美国进一步推出货币刺激措施的希望退烧,令黄金作为对抗通胀利器的魅力消退.

金价在过去两天内跌逾3%,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布的最新政策会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]

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