〔日本政经〕政府提名央行审议委员接任人选遭参议院否决

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京4月5日电---日本央行的政策委员会出现两名空缺,反对党掌控的参议院周四否决政府提名的央行审议委员接任人选,议员认为提名人选对于放宽货币政策会不够积极.
这项否决透露出,央行仍将面临国会议员施压,要求扩大货币政策刺激或提高通货膨胀目标,协助日本脱离通缩.
"这显示出政坛不会容忍任何不太愿意宽松货币的人选,"德意志证券经济分析师安达诚司称.
参议院投票否决了政府提名人选河野龙太郎,河野龙太郎担任法国巴黎银行证券首席经济分析师,也是声誉颇佳的央行观察家.日本央行的九人政策委员会,目前有两个空缺.
接任提名人选需要获得参众两院通过.参院否决后,政府必须提出新人选,但何时提出及政府何时提交另一名空缺的提名,都不明朗.
日本央行下周将在两名缺额情况下举行政策会议.
分析师指出,虽然委员缺额不会对政策造成立即影响,但这让央行容易受政治干预左右,而且等到央行总裁及副总裁明年初任期届满时,可能会影响接任人选的选择.
"日本央行更加倾向进一步宽松的机率变大了,"明治安田生命经济师小玉佑一称.
"现在讨论下任总裁及副总裁还太早.但如果政治情势不变,那些强烈支持宽松的人选大概会雀屏中选."(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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