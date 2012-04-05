〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率续触高点,央行拉升隔拆利率提振空方

路透台北4月5日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周四续创高点.尽管台股走挫,然而通膨议题不散,且央行缓步拉升隔夜拆款利率,让空方气势大增.

不过,交易商亦指出,空方优势仍仅局限于发行前交易(when-issued)中的101/1R,因为放空不必付成本;至于筹码稳定的10年券,或是借券利率又来到零以下(代表放空成本提高)的五年现券101/1,空方都相对不易发挥.预期101/1R标售结束后,空方或只能将战线转移至新的20年增额券期101/2R.

"央行的动作是中性偏空,"一证券商交易人士称,"气氛并没有很恐慌,只是五年券率先上移,接下来就面临20年券,轮流走空."

他预估五年券101/1R明日区间在1.025-1.04%,而短线再往上在1.05%可望见强劲支撑;标售利率则可能不脱1.02-1.05%水准.

两位银行交易员周四表示,央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1基点至0.42%.这已是两周来央行第三度调升该利率,调升幅度达2.8基点.市场人士称央行此举或为因应油电双涨带动的物价扬升隐忧.[ID:nST0448992]

台湾股市今日收挫1.56%,至逾两个月收盘低位,因担心政府讨论可能对证券资本利得课税,且全球经济疑虑推使其他亚股下跌.[.TWCN]

由于美国联邦储备理事会(FED)3月政策会议记录显示,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情看似减退,冲击周二美国公债价格下挫,为三周来最大跌幅;不过,周三在股市下挫及承接买盘进场下,美债价格反弹上扬,指标10年期美债US10YT=RR升21/32,殖利率由周二尾盘的2.31%降至2.23%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO +1.33 1.0344 1.0120-1.0344* 236.5

5 101/1A01101=TWO +0.85 1.0310 1.0175-1.0350* 20.0

10 101/5A01105=TWO -0.30 1.2750 1.2710-1.2782 13.0

注:代表该期券交易以来最高.

五年券101/1借券利率A01101RP1D=TWO,今天最低成交在-2.00%.

另一票券商交易人士亦指出,通膨议题容易形成股债双空的情况,债市已开始传出央行是否会在6月底提前升息因应的揣测,至少冷券市场料将趋于观望;不过目前台债筹码面还是以多方占优势,而市场上也不乏持续押注今年经济基本面不会太好的养券买盘.

他认为,目前殖利率往上走的机率是比往下走要高.然而,由于交易商手上持券不多,终端买盘又颇沉得住气,因此气氛再空也不易形成"多杀多",殖利率弹幅不必期待太大.预估五年券1.05%会是空方短线测试目标.该水准是五年期券100/6A00106=TWO的前波高点.

至于明日将开始发行前交易的101/2R增额券,他认为,预期可能先从1.72-1.75%开出,再观察空方力道,毕竟长券与五年券的操作思考不同,料明日交投可能偏冷.

20年期101/2现券今日未成交,周二时收报1.7085%;增额发行券101/2R将在4月24日标售,金额400亿台币.

台湾金融市场周三因清明节休市.今日稍晚则将公布3月消费者物价指数(CPI),路透调查显示平均预估为1.29%;预期待4月CPI在反应油价因素后,对台债交投会更具指引力.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2750

5 101/1 A01101=TWO 1.0310

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)