〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率续触高点,央行拉升隔拆利率提振空方

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周四续创高点.尽管台股走挫,然而通膨议题不散,且央行缓步拉升隔夜拆款利率,让空方气势大增.
不过,交易商亦指出,空方优势仍仅局限于发行前交易(when-issued)中的101/1R,因为放空不必付成本;至于筹码稳定的10年券,或是借券利率又来到零以下(代表放空成本提高)的五年现券101/1,空方都相对不易发挥.预期101/1R标售结束后,空方或只能将战线转移至新的20年增额券期101/2R.
"央行的动作是中性偏空,"一证券商交易人士称,"气氛并没有很恐慌,只是五年券率先上移,接下来就面临20年券,轮流走空."
他预估五年券101/1R明日区间在1.025-1.04%,而短线再往上在1.05%可望见强劲支撑;标售利率则可能不脱1.02-1.05%水准.
两位银行交易员周四表示,央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1基点至0.42%.这已是两周来央行第三度调升该利率,调升幅度达2.8基点.市场人士称央行此举或为因应油电双涨带动的物价扬升隐忧.[ID:nST0448992]
台湾股市今日收挫1.56%,至逾两个月收盘低位,因担心政府讨论可能对证券资本利得课税,且全球经济疑虑推使其他亚股下跌.[.TWCN]
由于美国联邦储备理事会(FED)3月政策会议记录显示,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情看似减退,冲击周二美国公债价格下挫,为三周来最大跌幅;不过,周三在股市下挫及承接买盘进场下,美债价格反弹上扬,指标10年期美债US10YT=RR升21/32,殖利率由周二尾盘的2.31%降至2.23%.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1RA01101R=TWO +1.33 1.0344 1.0120-1.0344* 236.5
5 101/1A01101=TWO +0.85 1.0310 1.0175-1.0350* 20.0
10 101/5A01105=TWO -0.30 1.2750 1.2710-1.2782 13.0
注:代表该期券交易以来最高.
五年券101/1借券利率A01101RP1D=TWO,今天最低成交在-2.00%.
另一票券商交易人士亦指出,通膨议题容易形成股债双空的情况,债市已开始传出央行是否会在6月底提前升息因应的揣测,至少冷券市场料将趋于观望;不过目前台债筹码面还是以多方占优势,而市场上也不乏持续押注今年经济基本面不会太好的养券买盘.
他认为,目前殖利率往上走的机率是比往下走要高.然而,由于交易商手上持券不多,终端买盘又颇沉得住气,因此气氛再空也不易形成"多杀多",殖利率弹幅不必期待太大.预估五年券1.05%会是空方短线测试目标.该水准是五年期券100/6A00106=TWO的前波高点.
至于明日将开始发行前交易的101/2R增额券,他认为,预期可能先从1.72-1.75%开出,再观察空方力道,毕竟长券与五年券的操作思考不同,料明日交投可能偏冷.
20年期101/2现券今日未成交,周二时收报1.7085%;增额发行券101/2R将在4月24日标售,金额400亿台币.
台湾金融市场周三因清明节休市.今日稍晚则将公布3月消费者物价指数(CPI),路透调查显示平均预估为1.29%;预期待4月CPI在反应油价因素后,对台债交投会更具指引力.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2750
5 101/1 A01101=TWO 1.0310
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
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