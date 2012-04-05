〔台湾央行〕共发行4,407亿台币存单,发行余额增加65亿

路透台北4月5日电---台湾央行周四公布,今日共发行4,407亿台币存单,相较存单到期金额4,342亿,存单发行余额增加65亿.

央行存单各天期发行金额如下:15天期2,107.5亿台币,利率为0.87%;30天期2,040.5亿台币,利率为0.87%;91天期165亿台币,利率为0.93%;182天期94亿台币,利率为1.05%.

台湾央行表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行周二共发行906亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,953.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为194亿台币,累计超额准备为1,063亿台币,加计前期1%的超额准备为1,924亿台币.(完)