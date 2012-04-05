〔台湾汇市〕台币/美元收跌3.9分,美再宽松预期减弱且台股下挫

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌3.9分,因美国量化宽松政策(QE)预期减弱,以及西班牙债信疑虑升高,亚洲股汇走势疲弱,台股亦因政府讨论证券资本利得税而暴跌逾百点,均拖累台币走势.
汇银人士指出,盘初反映国际美元走扬及台股弱势,外商银行买汇力道强劲,但逢高出口商猛力抛汇,稍稍缓和台币贬值压力;随着台股逐步缩减跌幅,韩元等亚币亦反弹走升,部份外商银行由买转卖美元,台币一度回到平盘之上整理.
"看起来外资汇出并没有非常多,"一位外商银行资深交易员表示.
尽管反应证所税可能复征的政策利空,台股连续三日下挫,但相价之下外资汇出及台币走跌幅度有限.交易商对此表示,欧美经济复苏步伐迟缓,在没有发现其他更好的市场前,外资态度观望并倾向将资金暂时停泊在台湾市场.
"但如果时间久了,一直都没办法决定要不要课证所税,或许(台币)就会加速下(跌)了,"一位大型金控交易人士称.
市场人士强调,若市场不确定性增加,将影响外资在台投资意愿,届时外资汇出力道恐放大.不过,因油电价接连调涨可能带来通货膨胀,央行也不希望台币太过弱势及大幅震荡,预估台币短线仍在29.4-29.6元间区间整理.
台湾股市周四收盘下挫1.56%,至7,639.82点;外资及陆资卖超22.55亿台币,由买转卖,上交易日为买超58.40亿.[ID:nST0449262]
韩元KRW=周四反弹走升,带领新兴亚洲货币上扬,投资人削减美元兑亚洲货币的部位,此前中国公布强劲的服务业数据,缓解了对于中国经济会硬着陆的担忧.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
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