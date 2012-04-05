〔台湾汇市〕台币/美元收跌3.9分,美再宽松预期减弱且台股下挫

路透台北4月5日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌3.9分,因美国量化宽松政策(QE)预期减弱,以及西班牙债信疑虑升高,亚洲股汇走势疲弱,台股亦因政府讨论证券资本利得税而暴跌逾百点,均拖累台币走势.

汇银人士指出,盘初反映国际美元走扬及台股弱势,外商银行买汇力道强劲,但逢高出口商猛力抛汇,稍稍缓和台币贬值压力;随着台股逐步缩减跌幅,韩元等亚币亦反弹走升,部份外商银行由买转卖美元,台币一度回到平盘之上整理.

"看起来外资汇出并没有非常多,"一位外商银行资深交易员表示.

尽管反应证所税可能复征的政策利空,台股连续三日下挫,但相价之下外资汇出及台币走跌幅度有限.交易商对此表示,欧美经济复苏步伐迟缓,在没有发现其他更好的市场前,外资态度观望并倾向将资金暂时停泊在台湾市场.

"但如果时间久了,一直都没办法决定要不要课证所税,或许(台币)就会加速下(跌)了,"一位大型金控交易人士称.

市场人士强调,若市场不确定性增加,将影响外资在台投资意愿,届时外资汇出力道恐放大.不过,因油电价接连调涨可能带来通货膨胀,央行也不希望台币太过弱势及大幅震荡,预估台币短线仍在29.4-29.6元间区间整理.

台湾股市周四收盘下挫1.56%,至7,639.82点;外资及陆资卖超22.55亿台币,由买转卖,上交易日为买超58.40亿.[ID:nST0449262]

韩元KRW=周四反弹走升,带领新兴亚洲货币上扬,投资人削减美元兑亚洲货币的部位,此前中国公布强劲的服务业数据,缓解了对于中国经济会硬着陆的担忧.[EMRG/SGCN]

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