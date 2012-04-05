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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:59 BJT

〔韩国汇市〕中国股市劲扬激励韩元逆转收升,公债下滑

路透首尔4月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周四扳回盘初跌势,逆转收升,因中国股市结束三天假期后走高,激励投资人对中国经济的期望,带动韩国股市反弹.

韩元兑美元KRW=KFTC本地市场收报1,127.3,周三收报1,129.5.

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