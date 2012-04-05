《即时观点3》台湾3月CPI年增率回升但略低预估,料央行维持利率不变

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台湾主计处周四公布,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.21%,较上月反弹,但略低于路透调查的成长1.29%.主要因国外旅游团费、燃气价格上涨,部分水果价格亦上扬.市场多预期央行将维持利率不变.
3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.11%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
3月 2月
CPI(较上年同期) +1.21 +0.23r
路透调查(较上年同期) +1.29 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.01 +0.12
核心CPI(较上年同期) +0.70 -0.06r
WPI(较上年同期) -0.11 +1.84r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.
参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)
**市场评论**
--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:
CPI较上年同期成长主要是受到蔬果及天然气价格所带动.核心CPI上升0.7%.我们预期今年CPI会一直徘徊在3月的水准附近,因为需求面迟滞,而且不再有农历春节因素的干扰.
--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:
3月份的CPI相对温和,主要是基期因素.这反映出政府此时调涨油价是不坏的时间点.油价调涨后,我们已将今年全年的CPI从1.4%上修至1.7%,仍低于央行认为可接受的上限2%
我们仍维持先前观点,认为央行不会在6月的利率决策会议中调整重贴现率,而且在2013年上半年恐怕都不会调整.
--群益证券分析师 徐国安:
市场先前对今年全年CPI的预估在1.2-1.4%,但4月开始油价涨,还有接下来电价,是比较麻烦的地方.尤其是电价占CPI的权重是0.22%,而且会影响所有大众民生.上次在2008年7月电价调涨后,CPI超过3%.不过因为这回经济相对较那时疲弱,厂商可能比较无法全数转嫁给消费者,要自行吸收一些,预估若电价涨一成,今年全年CPI会接近2%,若电价涨二成,则CPI会超过2%.
目前我们还是认为央行今年不会升息,因为对经济的担忧会大于通膨,以不变应万变.欧洲风险已扩大至西班牙,亚洲总体经济也受到欧美的影响,能不升息就不升.
**市场反应**
--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬3.9分至29.519台币.
--台股加权股价指数.TWII收跌1.56%,报7,639.82点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续三次维持利率不变.
--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)
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参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]
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--记者 台北记者组; 审校 张喜良
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