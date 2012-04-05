《即时观点3》台湾3月CPI年增率回升但略低预估,料央行维持利率不变

路透台北4月5日电---台湾主计处周四公布,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.21%,较上月反弹,但略低于路透调查的成长1.29%.主要因国外旅游团费、燃气价格上涨,部分水果价格亦上扬.市场多预期央行将维持利率不变.

3月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.11%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

3月 2月

CPI(较上年同期) +1.21 +0.23r

路透调查(较上年同期) +1.29 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.01 +0.12

核心CPI(较上年同期) +0.70 -0.06r

WPI(较上年同期) -0.11 +1.84r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

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**市场评论**

--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:

CPI较上年同期成长主要是受到蔬果及天然气价格所带动.核心CPI上升0.7%.我们预期今年CPI会一直徘徊在3月的水准附近,因为需求面迟滞,而且不再有农历春节因素的干扰.

--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:

3月份的CPI相对温和,主要是基期因素.这反映出政府此时调涨油价是不坏的时间点.油价调涨后,我们已将今年全年的CPI从1.4%上修至1.7%,仍低于央行认为可接受的上限2%

我们仍维持先前观点,认为央行不会在6月的利率决策会议中调整重贴现率,而且在2013年上半年恐怕都不会调整.

--群益证券分析师 徐国安:

市场先前对今年全年CPI的预估在1.2-1.4%,但4月开始油价涨,还有接下来电价,是比较麻烦的地方.尤其是电价占CPI的权重是0.22%,而且会影响所有大众民生.上次在2008年7月电价调涨后,CPI超过3%.不过因为这回经济相对较那时疲弱,厂商可能比较无法全数转嫁给消费者,要自行吸收一些,预估若电价涨一成,今年全年CPI会接近2%,若电价涨二成,则CPI会超过2%.

目前我们还是认为央行今年不会升息,因为对经济的担忧会大于通膨,以不变应万变.欧洲风险已扩大至西班牙,亚洲总体经济也受到欧美的影响,能不升息就不升.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬3.9分至29.519台币.

--台股加权股价指数.TWII收跌1.56%,报7,639.82点.

**相关连结**

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--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续三次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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