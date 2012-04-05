《企业看点》--4月5日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前三则)

路透班加罗尔4月5日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻周四报导,东芝(6502.T)可能与韩国SK hynix(000660.KS)联手竞购已破产的日本晶片商尔必达记忆体.此前东芝单独提出的竞购价低于美光(MU.O)所提出的18亿美元.[ID:nSB1472560]

* 报导据引述一位波兰部长的话称,波兰最大煤炭贸易商Weglokoks可能在2013年初进行首度公开上市(IPO),而非2012年底,因为届时市场情况可能更有利.[ID:nL6E8F50XT]

* Finance日报周四报导,斯洛文尼亚最大食品零售商Mercator (MELR.LJ)的所有权人料将在4月底时组建一个国际财团以出脱约68%股份.[ID:nL6E8F513I]

* 日本读卖新闻周四报导称,日本经济产业大臣枝野幸男最快周日将走访关西电力(9503.T)核电厂所在的福井县,寻求当地同意重启第三和第四号核反应堆.[ID:nL3E8F47L6]

* 日本经济新闻报导指出,日本政府计画注资1兆(万亿)日圆取得东京电力(9501.T)多数股权,这令政府可能获得东电逾三分之二的投票权.[ID:nL3E8F46UE]

* 金融时报周四报导称,罗斯柴尔德(Rothschild)金融家族将把其法国和英国业务完全合并成为一家控股公司.[ID:nL6E8F5007]

* 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周三引述知情人士的话称,美国国际集团(AIG)(AIG.N)正考虑第二季启动飞机租赁业务International Lease Finance首次公开发行(IPO).[ID:nL2E8F43AF]

* 美国太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三告诉CNBC电视台,其在机构抵押贷款支持证券的高曝险,更多地是押注利率将维持极低水准,而不是量化宽松措施将扩大.[ID:nL2E8F44L9](完)