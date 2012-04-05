〔台湾财政〕财税改革从简单着手,一个月内提交方案送行政院--财政部长

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月5日电---台湾财政健全小组周四针对资本利得税-有价证券分组进行第一次座谈会,财政部长刘忆如表示,要从简单的去做,预计一个月内提交方案送交行政院.
她表示,今天多数财政健全小组委员有三点共识,包括量能课税、税收数目不能少及税收稳定.她并称若开征证券所得税,希望证券交易税加上证券所得税的税收不要减少.
刘忆如多次强调,将尽速讨论,"冲击不要太大是非常重要的",下周一会再召开座谈会.下周座谈会开完即开始整合,一个月内提交方案送交行政院.
金管会主委陈裕璋在座谈会中也表示,支持财政部尽速讨论资本利得税.股市是敏感的,尽快获得共识是有必要,各国对证所税讨论应考虑制度、投资人资产还有跟各国间证券市场的竞争,一方面也须考虑股市安定,考虑股民的负担等.
台湾财政健全小组在3月底第一次会议时,选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,作为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.针对证所税,刘忆如之后在立法院接受质询时强调,会同时考量稽征成本、股市稳定与流动性、金融市场的国际竞争力等,不会贸然课征.[ID:nST0447880]
摩根士丹利证券周四发布最新报告指出,台湾税制改革议题可能仍将短线拖累台股;其中政府可能课征证券交易所得税,对金融产业中证券股及寿险股所受负面冲击最大.[ID:nST0449196]
台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,加权股价指数.TWII今日收跌1.56%,至逾两个月收盘低位.(完)
--记者 詹静宜; 审校 张雅菁/张喜良
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