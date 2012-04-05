〔台湾财政〕财税改革从简单着手,一个月内提交方案送行政院--财政部长

路透台北4月5日电---台湾财政健全小组周四针对资本利得税-有价证券分组进行第一次座谈会,财政部长刘忆如表示,要从简单的去做,预计一个月内提交方案送交行政院.

她表示,今天多数财政健全小组委员有三点共识,包括量能课税、税收数目不能少及税收稳定.她并称若开征证券所得税,希望证券交易税加上证券所得税的税收不要减少.

刘忆如多次强调,将尽速讨论,"冲击不要太大是非常重要的",下周一会再召开座谈会.下周座谈会开完即开始整合,一个月内提交方案送交行政院.

金管会主委陈裕璋在座谈会中也表示,支持财政部尽速讨论资本利得税.股市是敏感的,尽快获得共识是有必要,各国对证所税讨论应考虑制度、投资人资产还有跟各国间证券市场的竞争,一方面也须考虑股市安定,考虑股民的负担等.

台湾财政健全小组在3月底第一次会议时,选出资本利得税、管理国家债务等六项财政与税制改革议题,作为优先讨论议案,并预计在9月中先推出第一项改革案.针对证所税,刘忆如之后在立法院接受质询时强调,会同时考量稽征成本、股市稳定与流动性、金融市场的国际竞争力等,不会贸然课征.[ID:nST0447880]

摩根士丹利证券周四发布最新报告指出,台湾税制改革议题可能仍将短线拖累台股;其中政府可能课征证券交易所得税,对金融产业中证券股及寿险股所受负面冲击最大.[ID:nST0449196]

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,加权股价指数.TWII今日收跌1.56%,至逾两个月收盘低位.(完)