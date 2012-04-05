〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差持稳,裂解价差跌至五个交易日低位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡4月5日电---5月下半月及6月下半月的亚洲石脑油裂解价差持稳在每吨15.00美元,尽管需求疲弱,但因下月从欧洲到亚洲的石脑油有限,限制了升水下滑.
炼厂维修及欧洲停电已使得整体供应减少,这让亚洲拉走船货的机会有限,除非他们愿意付出高额升水.
"如果欧洲持续出现供应紧俏,可能会再度出现反向套利.现在石脑油的结构已经不同,"一位北亚交易商说.
汽油裂解价差跌至五个交易日的低位,报每桶11.62美元,上日还曾触及五个半月高位.因亚洲供应料将停留在东方,尽管欧洲及美国西岸有强劲需求.
交易商表示,把船货西运并不划算,因为他们并不确定欧洲市场的力道可以持续多久.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1067.50 -13.50 -1.25 1081.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 116.36 -1.52 -1.29 117.88
97号现货汽油GL97-SIN 142.60 -2.56 -1.76 145.16
95号现货汽油GL95-SIN 138.81 -2.99 -2.11 141.80
92号现货汽油GL92-SIN 135.01 -2.99 -2.17 138.00 (完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
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