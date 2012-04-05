〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差持稳,裂解价差跌至五个交易日低位

路透新加坡4月5日电---5月下半月及6月下半月的亚洲石脑油裂解价差持稳在每吨15.00美元,尽管需求疲弱,但因下月从欧洲到亚洲的石脑油有限,限制了升水下滑.

炼厂维修及欧洲停电已使得整体供应减少,这让亚洲拉走船货的机会有限,除非他们愿意付出高额升水.

"如果欧洲持续出现供应紧俏,可能会再度出现反向套利.现在石脑油的结构已经不同,"一位北亚交易商说.

汽油裂解价差跌至五个交易日的低位,报每桶11.62美元,上日还曾触及五个半月高位.因亚洲供应料将停留在东方,尽管欧洲及美国西岸有强劲需求.

交易商表示,把船货西运并不划算,因为他们并不确定欧洲市场的力道可以持续多久.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1067.50 -13.50 -1.25 1081.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 116.36 -1.52 -1.29 117.88

97号现货汽油GL97-SIN 142.60 -2.56 -1.76 145.16

95号现货汽油GL95-SIN 138.81 -2.99 -2.11 141.80

92号现货汽油GL92-SIN 135.01 -2.99 -2.17 138.00 (完)