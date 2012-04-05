〔台湾货币市场〕4月6日及本提存期资金预期变化一览表

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透台北4月6日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,705.5亿台币.
--国库券到期财100-4期270亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆398.6亿台币:
04/07 2,124.00亿
04/08 1,940.00亿
04/09 1,205.00亿
04/10 555.00亿
04/11 4,826.50亿
04/12 1,645.50亿
04/13 5,089.80亿
04/14 1,961.00亿
04/15 2,359.00亿
04/16 608.60亿
04/17 2,548.00亿
04/18 3,104.00亿
04/19 470.50亿
*04/20 3,324.50亿
04/21 782.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 27.00亿
04/25 584.50亿
04/26 334.00亿
04/27 285.00亿
04/28 159.00亿
04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 3,946.20亿
05/03 693.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期250亿台币:
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--4/09:央行发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币,4月6日标售.
--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额为400亿台币,4月10日标售.
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
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