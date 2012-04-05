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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 07:52 BJT

〔台湾货币市场〕4月6日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月6日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,705.5亿台币.

--国库券到期财100-4期270亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆398.6亿台币:

       04/07 2,124.00亿

       04/08 1,940.00亿

       04/09 1,205.00亿

       04/10 555.00亿

       04/11 4,826.50亿

       04/12 1,645.50亿

       04/13 5,089.80亿

       04/14 1,961.00亿

       04/15 2,359.00亿

       04/16 608.60亿

       04/17 2,548.00亿

       04/18 3,104.00亿

       04/19 470.50亿

      *04/20 3,324.50亿

       04/21 782.00亿

       04/22 677.00亿

       04/23 77.00亿

       04/24 27.00亿

       04/25 584.50亿

       04/26 334.00亿

       04/27 285.00亿

       04/28 159.00亿

       04/29 778.00亿

       04/30 124.00亿

       05/01 170.00亿

       05/02 3,946.20亿

       05/03 693.50亿

--公债付息40.83125亿台币:

       04/21 89乙1期12息 19.68125亿

       04/23 88乙1期13息 21.15000亿

--国库券到期250亿台币:

04/30 财100-8 250.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--4/09:央行发行364天期定期存单,金额为1,000亿台币,4月6日标售.

--4/13:101/1R期五年期公债发行,金额为400亿台币,4月10日标售.

--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.

--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.

--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:* 表示更新. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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