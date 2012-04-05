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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 17:38 BJT

〔台湾债市〕101/5期借券成交25亿台币,加权平均利率0.1540%

路透台北4月5日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)

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101/5 25 0.4000 0.0800 0.1540 176.5 (174.0)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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