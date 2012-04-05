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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 17:37 BJT

〔中港股市〕香港股市收低,但沪综指创近两个月来最大单日涨幅

路透香港4月5日电---香港股市周四收低,受中资金融类股拖累,投资者在四日长周末及周五美国就业数据公布前的最后一个交易日中了结获利.本周交易天数因假期而缩短.

恒生指数.HSI收低0.95%至20,593点,但周线收高0.18%.恒生国企指数.HSCE今日收低1.06%,报10,744.91点,但本周收高0.98%.

中国股市沪综指大幅收高逾1.7%,清明假日后首天创出近两个月来最大单日涨幅.QFII投资额度增加500亿美元等利好促蓝筹股上涨.但分析人士认为,反弹动能集中释放后,短线上涨延续性不会太强,进一步走高空间有限.

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