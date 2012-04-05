〔中港股市〕香港股市收低,但沪综指创近两个月来最大单日涨幅

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月5日电---香港股市周四收低,受中资金融类股拖累,投资者在四日长周末及周五美国就业数据公布前的最后一个交易日中了结获利.本周交易天数因假期而缩短.
恒生指数.HSI收低0.95%至20,593点,但周线收高0.18%.恒生国企指数.HSCE今日收低1.06%,报10,744.91点,但本周收高0.98%.
中国股市沪综指大幅收高逾1.7%,清明假日后首天创出近两个月来最大单日涨幅.QFII投资额度增加500亿美元等利好促蓝筹股上涨.但分析人士认为,反弹动能集中释放后,短线上涨延续性不会太强,进一步走高空间有限.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。