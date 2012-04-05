〔两岸金融〕金管会订立台湾银行对中国曝险总量范围细节,6月起实施

路透台北4月5日电---台湾金管会周四表示,针对台湾的银行对中国大陆的总量曝险金额不得超过银行上年度净值一倍的规定,将授信、投资、资金拆存等细项纳入范围,近日将公告后,预计6月1日起实施.

金管会一位不具名的官员指出,去年底全体台湾银行的净值为2.2兆(万亿)台币,而目前其对中国大陆地区的总量曝险金额约6,000-7,000亿台币,占比约三成.这也表示,未来台湾地区银行对中国地区的授信、投资(包括参股陆银)和资金拆存等额度尚有最高1.5兆左右的空间.

不过金管会另外一位官员表示,个别的金控和银行投资和参股中国地区银行的上限仍有其他法规限制,因此预料未来的总曝险金额应不致达到2.2兆.

金管会新闻稿表示,依两岸金融往来办法第12条之1授权规定且洽商央行意见之后,订定此细则.在银行范围方面,指的是依银行法组识登记的银行设立在境内外的所有据点,包含了DBU、OBU、设立于国外及大陆地区之分支机构.

在授信的条件中,金管会将放款、透支、贴现、保证、承兑及其他经中央主管机关指定之业务项目纳入,但排除了具自偿性的短期贸易融资.投资的项目中,则包含了参股投资及财务性投资.参股投资为台湾地区银行对大陆地区之参股投资,财务性投资包含有价证券及衍生性金融商品之投资.

资金拆存方面,则包括了资金拆借或存放予大陆地区银行,第三地区银行及其他台湾地区银行同业设立于大陆地区之营业据点;其中台湾地区银行与其大陆分行的资金拆存,属联行往来不计入.而若大陆的担保债权已移转其他地区,也无须再计入额度控管.(完)