〔台湾货币市场〕短率稳中偏升,央行调升隔拆代收利率至0.42%(更新版)

(新增细节)

* 央行隔夜拆款代收利率拉升至0.42%

* 旬初调度压力不大

* 短票供给量少,成交稀落

记者 林妙容

路透台北4月5日电---台湾银行间短期利率周四稳中偏升.央行今日再度调升隔夜拆款代收利率至0.42%,两周内累计调升2.8个基点,似加快引导短率扬升脚步.市场亦步亦趋,令短率底部随之垫高,但旬初稳中偏松的资金情势,则让高档利率持稳当前水准.

市场人士指出,今日为新提存期首日,且假日刚过,市场安静没有杂声,倾向轻松调度以对,不过依旧关注央行举措.一早央行再度调升隔拆代收1个基点[ID:nST0449004],银行交易员认为短率渐扬已几成定局,但速度仍在市场可接受范围,不致造成过度波动.

"(央行启动调升隔拆代收)还没有几天,市场的反应还OK,要再看看."一本地大型银行调度人士称.

不过市场人士称,旬初理当资金泛滥,但今日感觉市场闲钱不致高涨,外资银行的水位亦低,料与近来股市趋向观望有关.

此外,明日央行将例行标售364天期存单,近日短率底部缓升也给予参与者一年期存单不再创低点的希望.他们认为,上次同天期存单直逼央行30天存单利率0.87%,此次在央行拉抬短率的情况下,可望止跌.不过仍将视外资银行下标的积极度而定.

台湾央行周五竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.上个月标售同天期存单的加权平均得标利率在0.878%,为今年来的低点.[ID:nST0508685]

一周(2-7天)拆款区间在0.420-0.71%,上日区间在0.41-0.72%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.450%,上日在0.43%;区间在0.327-0.70%,上日在0.317-0.7%.

**短票利率持稳**

短票方面,票券商今日发票量稀少,资金缺口不大,早早与法人承作补足,留与银行端的票量极少,成交稀落,利率则因天期不同略有出入.

"票券商今天不缺钱,有些还多,...成交量很小."一本地银行交易员说.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.85%,天期较短的票见成交于0.84%,落点在月底的短票则见0.86%.上日主要在0.84-0.85%.

台湾央行今日共发行4,407亿台币存单,相较存单到期金额4,342亿,存单发行余额增加65亿.[TW/MMTCN]

明日央行存单到期3,705.5亿台币.下周央行存单到期总额为1兆7,385.8亿台币,落点分别为周一5,269亿,周二555亿,周三4,826.5亿,周四1,645.5亿及周五5,089.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负113亿台币;累计超额准备为81亿台币,加计前期1%的超额准备为989亿台币.

银行体系3月提存期累计超额准备为1,063亿台币,较上提存期减1,392亿.[ID:nST0448964]

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳.月初投信和寿险资金供应犹多,交易商缺口也不大,续作颇为顺畅,成交利率暂无变动之虞.

央行今日再度调升隔夜拆款代收利率1个基点至0.42%.[ID:nST0449004]资金调度人士表示,央行近日动作频频,但投信和寿险为顺利去化资金,暂无将利率上调举措,然而交易商也没有向下喊价的空间,预估RP利率在下旬前可望持稳.

"现在还好,但久了就会有影响,"一位证券商交易人士表示.

他们指出,虽然RP利率暂无变动之虞,但若央行持续拉高隔夜拆款代收利率,在月底资金需求和公债交割效应发威之下,届时RP利率恐有上扬压力.另外,5月金融机构因缴税而保留较多资金于帐上,交易商资金调度的难度料逐渐增加.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)