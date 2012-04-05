〔美国股市〕ADR连续三日下滑,本周录得12月中以来最大单周跌幅

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约4月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四连续三日下跌,以今年迄今最差一周表现结束,因投资人对于西班牙和欧元区信贷体质的担心日增.
西班牙指标公债收益率(殖利率)再度上升,因本周稍早公债标售结果疲弱的余波引发市场担心该国能否应对财务问题.
在美国上市的英国银行股为受打击最重的板块之一,莱斯银行集团的ADR(LYG.N)下挫4%,至1.93美元;苏格兰皇家银行的ADR(RBS.N)跌3.4%至8.01美元.
西班牙的银行股ADR续跌,西班牙国际银行的ADRSTD.N跌1.8%,报7.04美元,BBVA的ADR (BBVA.N)下滑1.5%至7.29美元,本周双双跌逾8%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR周四收低0.31%,本周跌2.5%,为2011年12月中以来最大单周跌幅.标准普尔500指数.SPX今日近持平作收,但本周跌0.7%.
美国股市周五因复活节假期休市.
欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.66%.但亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.32%,由中国企业ADR.BKCN的0.81%涨势引领.
拉丁美洲ADR指数.BKLA小跌不到0.1%.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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