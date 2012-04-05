《综述》美国3月零售业者营收频传捷报,照亮产业获利前景

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* Target、TJX、Ross等业者提高季度获利预估
* 零售业者第一季获利将转佳--分析师
* 色彩鲜艳服饰及春季商品热销
* 减少折扣有助于提升利润--分析师
路透4月5日电---如夏的天气及复活节提早来到,促使消费者购买色彩鲜艳服饰,当中许多消费者获得的折扣为近几年来最低,提升了零售业者的获利.
汤森路透追踪的20家零售业者中,有10家的营收高于华尔街预期,其中增幅最大者为服饰销售商.
Victoria's Secret母公司Limited Brands Inc LTD.N、Target Corp (TGT.N)、Macy's Inc (M.N)以及Gap Inc (GPS.N)等业者开业一年以上店面的销售超越分析师的预期,他们以蓝、黄、粉红等颜色的服饰以及其它春季商品吸引消费者上门.
浏览美国各类零售业3月营收状况英文图表,请点选:(link.reuters.com/jeg57s)
Target、TJX Cos Inc (TJX.N)和Ross Stores Inc (ROST.O)调高获利预估.多位分析师指出,零售业者3月提供的折扣较少.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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