《综述》美国3月零售业者营收频传捷报,照亮产业获利前景

* Target、TJX、Ross等业者提高季度获利预估

* 零售业者第一季获利将转佳--分析师

* 色彩鲜艳服饰及春季商品热销

* 减少折扣有助于提升利润--分析师

路透4月5日电---如夏的天气及复活节提早来到,促使消费者购买色彩鲜艳服饰,当中许多消费者获得的折扣为近几年来最低,提升了零售业者的获利.

汤森路透追踪的20家零售业者中,有10家的营收高于华尔街预期,其中增幅最大者为服饰销售商.

Victoria's Secret母公司Limited Brands Inc LTD.N、Target Corp (TGT.N)、Macy's Inc (M.N)以及Gap Inc (GPS.N)等业者开业一年以上店面的销售超越分析师的预期,他们以蓝、黄、粉红等颜色的服饰以及其它春季商品吸引消费者上门.

浏览美国各类零售业3月营收状况英文图表,请点选:(link.reuters.com/jeg57s)

Target、TJX Cos Inc (TJX.N)和Ross Stores Inc (ROST.O)调高获利预估.多位分析师指出,零售业者3月提供的折扣较少.