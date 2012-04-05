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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 06:28 BJT

《美国重要政经日程》--4月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布3月就业状况报告

1900 - 美国联邦储备理事会公布2月消费者分期付款信贷报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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