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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 06:53 BJT

全球外汇市场4月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月5日(四)

2350 - 日本3月外汇储备

4月6日(五)

-- - 欧洲多数国家公共假期

0500 - 日本2月领先指标和共同指标

0645 - 法国截至2月预算收支

0645 - 法国2月贸易收支

1230 - 美国3月就业报告

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly举行有关3月就业报告的简报会

1900 - 美国2月消费者信贷

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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