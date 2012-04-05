澳新经济指标预测--4月6日-4月13日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周-----------------------------------
4月6日(五)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月9日(一)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
4月10日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3
企业信心指数 -- 正1
0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%
报纸招聘广告 -- -8.6%
2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%
4月10-15日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.7%
4月11日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 2月 -- -7.1%
房屋融资 -3.5% -1.2%
4月12日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加0.6 减少1.54
全职就业人数(万人) -- 持平
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
4月13日(五)
暂无重要数据.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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