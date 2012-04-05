〔纽约期市〕ICE期棉续跌,因投资人继续解除多仓

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约4月5日电---棉花期货周四收低,延续上日跌势,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示决策官员对推出进一步经济刺激的意愿不高后,投资人继续解除多仓.
美国大宗商品和金融市场周五将因复活节假期休市,周一重开.
由于未来两年市场上续有宽松资金的可能降低,部分投资人撤出所谓的风险资产.
"在FED说第三轮量化宽松的可能性不大之后,我们仍受避险交易的影响."logicadvisors.com主管Ron Lawson称.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉CTK2收低0.78美分或0.87%,报每磅88.54美分;盘中交投区间在88.20-90.44美分.
5月合约成交量13,413口,周三则有20,121口.
新作12月合约CTZ2跌0.82%或0.72美分,收报87.54美分,距离日低、也是12月29日以来最低位87.46美分不远.成交量3,609口.
期棉价格扳回稍早部分跌幅,因工厂利用上日挫跌机会买进,重新补充供应.
交易所数据显示,截至4月4日棉花市场未平仓合约量增加1,237口至192,681口.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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