〔纽约期市〕ICE期棉续跌,因投资人继续解除多仓

路透纽约4月5日电---棉花期货周四收低,延续上日跌势,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)会议记录显示决策官员对推出进一步经济刺激的意愿不高后,投资人继续解除多仓.

美国大宗商品和金融市场周五将因复活节假期休市,周一重开.

由于未来两年市场上续有宽松资金的可能降低,部分投资人撤出所谓的风险资产.

"在FED说第三轮量化宽松的可能性不大之后,我们仍受避险交易的影响."logicadvisors.com主管Ron Lawson称.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉CTK2收低0.78美分或0.87%,报每磅88.54美分;盘中交投区间在88.20-90.44美分.

5月合约成交量13,413口,周三则有20,121口.

新作12月合约CTZ2跌0.82%或0.72美分,收报87.54美分,距离日低、也是12月29日以来最低位87.46美分不远.成交量3,609口.

期棉价格扳回稍早部分跌幅,因工厂利用上日挫跌机会买进,重新补充供应.

交易所数据显示,截至4月4日棉花市场未平仓合约量增加1,237口至192,681口.(完)