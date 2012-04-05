〔美国债市〕4月4日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

路透纽约4月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.

美联储称,4月4日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加150.39亿美元,至3.489万亿(兆)美元.

持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加163.49亿美元,成为2.757万亿美元.

外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少13.10亿美元,至7,330亿美元.

外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.

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