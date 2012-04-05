〔美国债市〕4月4日止当周外国央行增持美国公债但减持机构债--FED

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约4月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量增加.
美联储称,4月4日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计增加150.39亿美元,至3.489万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加163.49亿美元,成为2.757万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少13.10亿美元,至7,330亿美元.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
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--编译 张若琪;审校 杜明霞
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