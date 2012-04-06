《台湾报摘》--经济日报4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
* 头版头条:
--开发金控公司(2883.TW)昨天宣布将以合计546亿台币的天价,并购凯基证券6008.TWO,这是证券史上最大金额的并购案.
* 其他:
--不畏资本利得税与豪宅税等利空罩顶,台北市仁爱路的"帝宝"昨日传出每坪270万台币的成交天价,创下台湾豪宅史上新高价.北中南房市都有高价成交纪录,再度证明豪宅强劲的买气.
--中信金(2891.TW)并购大都会人寿并更名为中国信托人寿后,开始进军不动产市场.中信人寿发言人卓长兴昨日表示,公司目前不动产投资金额为零,今年将以不超过可运用资金3%作为调控目标.
--华硕(2357.TW)Padfone昨日开放预购,华硕董事长施崇棠表示,结合手机、平板、笔电"三机一体"的Padfone是迎接"无所不在云端运算新纪元"的代表作.华硕第二季火力全开,各产品线出货量都将比第一季逆势成长,淡季不淡.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。