《台湾报摘》--经济日报4月6日

* 头版头条:

--开发金控公司(2883.TW)昨天宣布将以合计546亿台币的天价,并购凯基证券6008.TWO,这是证券史上最大金额的并购案.

* 其他:

--不畏资本利得税与豪宅税等利空罩顶,台北市仁爱路的"帝宝"昨日传出每坪270万台币的成交天价,创下台湾豪宅史上新高价.北中南房市都有高价成交纪录,再度证明豪宅强劲的买气.

--中信金(2891.TW)并购大都会人寿并更名为中国信托人寿后,开始进军不动产市场.中信人寿发言人卓长兴昨日表示,公司目前不动产投资金额为零,今年将以不超过可运用资金3%作为调控目标.

--华硕(2357.TW)Padfone昨日开放预购,华硕董事长施崇棠表示,结合手机、平板、笔电"三机一体"的Padfone是迎接"无所不在云端运算新纪元"的代表作.华硕第二季火力全开,各产品线出货量都将比第一季逆势成长,淡季不淡.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.