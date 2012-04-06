《台湾报摘》--工商时报4月6日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
* 头版头条:
--开发金控(2883.TW)昨日董事会通过以546亿台币公开收购凯基证券(KGI)6008.TWO,公开收购条件为每股16.71台币(现金5.5元加开发金股票1.2股),以凯基证20日均价计,溢价33%,将于取得主管机关核准后执行.开发金表示未来不排除再伺机并购其他券商.
* 其他:
--油品内外销价差过大引发"瘦中油[CHIP.UL]、肥台塑(1301.TW)"争议,行政院长陈冲昨日指示经济部就石油管理法中,石油基金收取对象不包括油品出口进行检讨.
--虽然朝野立委群起要求经济部必须在夏季电价9月底结束后才能调整电价,但经济部长施颜祥回应,"只要拖延一个月,台电多负担100亿台币,时间拉愈长愈不利".预示5月中下旬调涨电价的可能性非常高.
--油电双涨的通膨压力大,鸿海(2317.TW)开出民间企业调薪第一枪,华硕(2357.TW)、金仁宝集团拟跟进.华硕财务长张伟明昨日证实,华硕也将评估调薪;金仁宝集团董事长许胜雄也表示,今年旗下企业将陆续调薪.
--中信金控(2891.TW)副董事长罗联福昨日表示,旗下中国信托商银将在上海开展融资性租赁业务;同时如果天津的政策支持度较大的话,也考虑在天津设点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。