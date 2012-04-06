版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报4月6日

* 头版头条:

--开发金控(2883.TW)昨日董事会通过以546亿台币公开收购凯基证券(KGI)6008.TWO,公开收购条件为每股16.71台币(现金5.5元加开发金股票1.2股),以凯基证20日均价计,溢价33%,将于取得主管机关核准后执行.开发金表示未来不排除再伺机并购其他券商.

* 其他:

--油品内外销价差过大引发"瘦中油[CHIP.UL]、肥台塑(1301.TW)"争议,行政院长陈冲昨日指示经济部就石油管理法中,石油基金收取对象不包括油品出口进行检讨.

--虽然朝野立委群起要求经济部必须在夏季电价9月底结束后才能调整电价,但经济部长施颜祥回应,"只要拖延一个月,台电多负担100亿台币,时间拉愈长愈不利".预示5月中下旬调涨电价的可能性非常高.

--油电双涨的通膨压力大,鸿海(2317.TW)开出民间企业调薪第一枪,华硕(2357.TW)、金仁宝集团拟跟进.华硕财务长张伟明昨日证实,华硕也将评估调薪;金仁宝集团董事长许胜雄也表示,今年旗下企业将陆续调薪.

--中信金控(2891.TW)副董事长罗联福昨日表示,旗下中国信托商银将在上海开展融资性租赁业务;同时如果天津的政策支持度较大的话,也考虑在天津设点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐