〔欧元区政经〕西班牙面对严峻挑战,必须持续改革--IMF

路透华盛顿4月5日电---国际货币基金组织(IMF)发言人Gerry Rice周四表示,西班牙面对"严峻的"经济挑战,需透过持续的改革加以因应,这当中也包括预算在内.

Rice表示,IMF仍在评估西班牙最新公布的预算细节,该预算勾勒出大幅削减支出的概貌.欧盟要求西班牙今年将预算赤字削减3.2个百分点.

预算案提出2012年余下时间自中央政府预算节省270亿欧元,约相当于国内生产总值(GDP)的2.5%.

据信西班牙第一季重新陷入衰退,也是欧盟中失业率最高的国家.

"我们认为其有必要保证不只是中央政府,地方政府层级也要遵守新目标,"Rice在例行简报中告诉记者,"很明显,西班牙所面对的挑战很严峻,而且市场信心依然震荡."

Rice表示西班牙采取了"强而广泛的"政策行动,IMF予以支持.(完)