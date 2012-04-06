〔台湾财政〕课征证所税初步排除及外资,以量能课税为原则--财政部

路透台北4月6日电---台湾财政部周四晚间发布新闻稿指出,财政健全小组对课征证券交易所得税达成两点初步共识,一是外资的有价证券交易所得应维持免税,二是以"量能课税"为税改基本原则.

新闻稿中指出,该小组中的"资本利得税-有价证券分组"第一次座谈会中,分组委员对证所税比照国际作法,维持外资免税具有高度共识.而外资的定义为在台湾境内没有设立固定营业场所,也没有营业代理人的法人.

此外,小组成员也认为,在量能课税前提下,也应考量"政府税收的稳定性、稽征成本不能过高、对金融市场及经济的冲击尽量降低及国际租税竞争亦需兼顾"等四点.

至于证所税的改革是否经由"最低税负制"层面扩大,或另建一套制度则意见不一,仍待下周继续讨论.

台湾财政部长刘忆如本周一在立法院接受备询时表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税,并在一个月内将结论送交行政院.

由财政部组成的"财政健全小组"甫于上周三选出资本利得税等六项改革议题,做为优先讨论议案.由于证所税也隶属资本利得税的项目.消息一出,隔日股市重挫2.06%.

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,台股加权股价指数.TWII周三收跌1.56%,至逾两个月收盘低位.(完)