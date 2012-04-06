〔台湾财政〕课征证所税初步排除及外资,以量能课税为原则--财政部

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透台北4月6日电---台湾财政部周四晚间发布新闻稿指出,财政健全小组对课征证券交易所得税达成两点初步共识,一是外资的有价证券交易所得应维持免税,二是以"量能课税"为税改基本原则.
新闻稿中指出,该小组中的"资本利得税-有价证券分组"第一次座谈会中,分组委员对证所税比照国际作法,维持外资免税具有高度共识.而外资的定义为在台湾境内没有设立固定营业场所,也没有营业代理人的法人.
此外,小组成员也认为,在量能课税前提下,也应考量"政府税收的稳定性、稽征成本不能过高、对金融市场及经济的冲击尽量降低及国际租税竞争亦需兼顾"等四点.
至于证所税的改革是否经由"最低税负制"层面扩大,或另建一套制度则意见不一,仍待下周继续讨论.
台湾财政部长刘忆如本周一在立法院接受备询时表示,财政健全小组将于一至二周内开会讨论是否课征证券交易所得税,并在一个月内将结论送交行政院.
由财政部组成的"财政健全小组"甫于上周三选出资本利得税等六项改革议题,做为优先讨论议案.由于证所税也隶属资本利得税的项目.消息一出,隔日股市重挫2.06%.
台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,台股加权股价指数.TWII周三收跌1.56%,至逾两个月收盘低位.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。