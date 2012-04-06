〔企业并购〕台湾开发金公开收购凯基证,收购价溢价幅度约33%

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透台北4月6日电--台湾中小型金控业者--开发金控(2883.TW)周四晚间公告,董事会通过预定最低收购凯基证券6008.TWO16.38亿股,每一股凯基证券预计对价条件为现金5.5台币及1.2股开发金新发行普通股,合计公开收购条件为每股16.71台币.
以凯基证券20个交易日均价来看,开发金公开收购价溢价幅度达33%.
开发金公告指出,预定收购凯基证券16.38亿股至32.69亿余股,相当于凯基证券已发行且流通在外普通股股份总数之50.1%至100%.
开发金表示,此次交易总金额约当于开发金预定发行新股19.65亿余股至39.23亿余股及现金90.09亿台币至179.84亿台币的合计数.若100%收购的话,估计总交易金额将达546亿台币.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。