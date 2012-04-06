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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 08:29 BJT

〔企业并购〕台湾开发金公开收购凯基证,收购价溢价幅度约33%

路透台北4月6日电--台湾中小型金控业者--开发金控(2883.TW)周四晚间公告,董事会通过预定最低收购凯基证券6008.TWO16.38亿股,每一股凯基证券预计对价条件为现金5.5台币及1.2股开发金新发行普通股,合计公开收购条件为每股16.71台币.

以凯基证券20个交易日均价来看,开发金公开收购价溢价幅度达33%.

开发金公告指出,预定收购凯基证券16.38亿股至32.69亿余股,相当于凯基证券已发行且流通在外普通股股份总数之50.1%至100%.

开发金表示,此次交易总金额约当于开发金预定发行新股19.65亿余股至39.23亿余股及现金90.09亿台币至179.84亿台币的合计数.若100%收购的话,估计总交易金额将达546亿台币.(完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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