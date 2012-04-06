《全球主要国家债券发行预告》--4月6日-4月13日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透4月6日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/9 1530 美国 13及26周期国库券
4/9 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
4/10 1530 美国 四周期国库券
4/10 1700 美国 三年期公债
4/10 法国 BTF债券
4/10 加拿大 77亿加元 2012年7月19日到期的98天期国库券
29亿加元 2012年10月11日到期的182天期国库券
29亿加元 2013年4月11日到期的364天期债券
4/11 意大利 2013年4月12日到期的12个月BOT债券
4/11 1700 美国 10年期公债
4/11 德国 50亿欧元 2022年1月4日到期的10年期公债
4/11 英国 45亿英镑 2017年到期的债券,票息为1.0%
4/11 加拿大 两年期公债
4/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/12 意大利 中长期债券
4/12 1700 美国 30年期公债
4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%
4/12 0130 日本 30年期公债
4/13 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
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荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。