《台湾重要政经日程》--4月6日-12月31日

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
==================今日重要政经消息====================== 4/6(五) --09:30 行政院副院长江宜桦主持稳定物价小组会议 --15:00 台湾自来水公司例行记者会 --宏达电(2498.TW)公布第一季财报 ==================近期重要政经消息====================== 4/9(一) --14:00 联电(2303.TW)公布3月营收. --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%. 4/10(二) --12:30 央行标售五年期101/1R增额发行公债,金额400亿台币,13日交割. --13:30 台积电(2330.TW)公布3月营收. 4/19(四) --12:30 央行标售91天期"财101-1期"国库券,金额300亿台币,20日交割. 4/20(五) --16:00 经济部公布3月外销订单,2月较去年同期成长17.6%. 4/23(一) --16:00 经济部公布3月工业生产,2月工业生产较上年同期成长8.40%. --16:00 主计处公布3月季调失业率,2月经季节调整后失业率为4.15%. 4/24(二) --12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 4/25(三) --16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%. 4/30(一) --12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割. --12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/4(五) *--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元. 5/7(一) *--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%. 5/21(一) --12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割. --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 6/21(四) --12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割. 6/22(五) --12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 林妙容
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。