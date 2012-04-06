〔台湾新债〕中油10年无担债以1.49%定价,符合市场预期

标题新闻：比特币升破1,200美元至纪录高位，因传言美国比特币上市交易基金(ETF)有望获批
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月6日电---台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司[CHIP.UL]周五表示,五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.22%、1.36%及1.49%,大致符合市场预期.
招标结果如下:
年期 定价利率% 金额(亿台币) 市场预估 %
五年期 1.22 27 1.20-1.25
七年期 1.36 39 1.35-1.40
10年期 1.49 128 1.48-1.50
中油在本周二招标这批无担保公司债,原预计五年券为30亿、七年券为60亿及10年券为90亿台币,可依投标结果增减额发行50%.
中油与台电发行的公司债一向被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)
--记者 林妙容/张雅菁;审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%