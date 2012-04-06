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货币新闻 | 2012年 4月 6日 星期五 15:49 BJT

〔台湾新债〕中油10年无担债以1.49%定价,符合市场预期

路透台北4月6日电---台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司[CHIP.UL]周五表示,五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.22%、1.36%及1.49%,大致符合市场预期.

招标结果如下:

年期 定价利率% 金额(亿台币) 市场预估 %

五年期 1.22 27 1.20-1.25

七年期 1.36 39 1.35-1.40

10年期 1.49 128 1.48-1.50

中油在本周二招标这批无担保公司债,原预计五年券为30亿、七年券为60亿及10年券为90亿台币,可依投标结果增减额发行50%.

中油与台电发行的公司债一向被市场视为是"类公债",而中油因发债筹码少,对市场的诱因更高,一般都会较台电公司债的订价略低.(完)

--记者 林妙容/张雅菁;审校 杨淑祯

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