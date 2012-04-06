更正:《美股一周展望》财报季会否开启股市的进一步跌势

(更正:译文有误,内文第四段改为"他帮助公司打理约2,600亿美元的资产",非"2.6亿美元")

路透纽约4月5日电---自去年10月以来,对企业第一季盈利增长的预估已经大减,在此同时标准普尔500股指则强劲走升.下周即将迎来财报季,前景未如之前几季那样亮丽.

投资者将评估增长放缓的因素是否已被美股消化,又或者财报若令人失望,标普500指数从周一所及四年高位的回落,是否只是一波更大型跌势的开始.

基金经理们将借助财报判断,在经济指标表现不一且欧债担忧重燃之际,企业的应对状况如何.若财报强劲,股市有望扩大数月来的涨势,而疲弱的财报则恐成为股市进一步走跌的催化剂.

"若管理层言论显示,企业在欧洲经济体明显放缓之际仍保持良好运行,对股市将是极大的鼓舞."Pioneer投资管理公司的投资经理John Carey表示,他帮助公司打理约2,600亿美元的资产.

"反过来说,如果订单减少或消费者支出未显示可持续性,则或导致股价与盈利预估向下修正."

**谨慎时刻**

最近的趋势并不令人鼓舞.多位分析师已调降预期,公司管理团队已变得更趋谨慎,整体增长率已大幅下滑.

据汤森路透数据,标准普尔500指数成份股公司第一季获利料升3.2%,对比去年第四季升幅为9.2%,而2011年首季获利同比跳升近19%.

最近几个月分析师一直稳步调低预估,但美银-美林近期发表研究报告称，调降预估与调升的比率在3月趋平,这表明"分析师仍在下调预估,但步伐放缓."

美银-美林并指出,公司管理层也变得较预期更为谨慎.来自汤森路透旗下StarMine的数据显示,总体而言,大多数行业的预估持续下滑,尤其是原材料和电信类股.

"鉴于业绩指引和营收修正趋势令人担忧,我们觉得短期信号转向正面还为时太早,"美银-美林在客户报告中称.

闪存制造商SandiskSNDK.O周二警告称,需求疲弱将损及该公司营收和利润率.该展望引发公司股价急跌并拖累芯片(晶片)制造商.

积极方面看,Bed Bath & Beyond(BBBY.O)在周三稍晚公布的业绩好于预期,推动股价在周四攀升至历史高位.

美国铝业(Alcoa)(AA.N)(AA.N)将在下周二盘后披露季度业绩,拉开本财报季的序幕.谷歌(Google)(GOOG.O),摩根大通(JPM.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)都将在下周稍晚公布财报.

最近几周,尽管经济数据普遍显示美国需求改善且股市已经回升,但业绩增长预估却明显下滑.

根据去年10月1日的预估,今年首季获利料增长超过10%,但随后获利预估已下降超过三分之二,但标准普尔500指数却劲扬27%,引发增长放缓是否已反映到市场中的质疑.

花旗集团首席美国股票策略师Tobias Levkovich写道,本财报季"或许给投资者带来下一个障碍",称他们已变得对好于预期的情形"太过习以为常".

本周五出炉的美国非农就业数据将影响下周股市,周五当天美国市场仅期货交易短暂开市,现货市场将完全关闭.路透调查显示,美国3月非农就业岗位料将增加20.3万个,低于2月的增长22.7万个.[ID:nSB1470196]

**降低预估**

第二季开局疲软.标准普尔500指数.SPX该季第一周累跌0.7%,为去年12月以来最大周跌幅.相比之下,该指数在第二季交易首日--周一收报1,418.90点,创下2008年5月中旬来最高收位.

截至周四收盘,道琼工业指数.DJI本周累计下跌1.2%,Nasdaq综合股价指数周内累跌0.4%.

分析师也可能变得过于悲观了.

财报季之前预警占据主导.在121个业绩预告(pre-announcement)中,68%为负面,高于去年第一季的58%.

Fiduciary Trust基金经理Michael Mullaney称:"预期下降,让有意外之喜的可能性上升了."他帮助管理95亿美元资产组合.

不过,仍有人担心美国最近展现出的经济增长势头可能是昙花一现,异常温暖的暖冬过后需求将会下滑.

"本季获利料将疲软,如果不考虑苹果(AAPL.O),情况就更糟糕.阻力可能很大,尤其是在宏观环境不那么友好的情况下."(完)