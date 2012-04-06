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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 12:04 BJT

〔台湾债市〕资金供应无虞令RP利率平稳,但下周紧缩因素较多

路透台北4月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五平稳.投信、寿险等资金持续流入,银行存单到期量多,场上调度并不难;不过,下周陆续有央行一年期存单及债券发行,对此交易商不敢大意.

交易商指出,尽管银行体系资金仍相当充裕,但央行近日积极调整资金落点及利率,并续发一年期存单以收回游资,银行端资金水位恐下降;加上下半周有五年期公债发行,料由银行及券商拿下多数筹码,有资金缺口者调度难度将增加.

不过,资金调度人士也强调,下周到期存单量仍相当庞大,料能抵消市场部份紧缩效果,先看存单及公债的标售状况.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一(9日)央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币;周二(10日)上海商银金融债交割,金额40亿;周五(13日)101/1R期公债发行,金额为400亿.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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