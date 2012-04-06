〔台湾债市〕资金供应无虞令RP利率平稳,但下周紧缩因素较多

国际油市：亚洲汽油裂解价差扩大上涨，因欧美库存下滑
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透台北4月6日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五平稳.投信、寿险等资金持续流入,银行存单到期量多,场上调度并不难;不过,下周陆续有央行一年期存单及债券发行,对此交易商不敢大意.
交易商指出,尽管银行体系资金仍相当充裕,但央行近日积极调整资金落点及利率,并续发一年期存单以收回游资,银行端资金水位恐下降;加上下半周有五年期公债发行,料由银行及券商拿下多数筹码,有资金缺口者调度难度将增加.
不过,资金调度人士也强调,下周到期存单量仍相当庞大,料能抵消市场部份紧缩效果,先看存单及公债的标售状况.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一(9日)央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币;周二(10日)上海商银金融债交割,金额40亿;周五(13日)101/1R期公债发行,金额为400亿.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
荷兰谘询机构PJK International数据显示，2月23日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)汽油库存下滑4.3%或5.2万吨至116万吨。
路透2月24日 - 东南亚股市除了印尼之外周五都收低，因美国总统特朗普再度批评中国操纵汇率，令仰赖 出口的亚洲经济体的投资人信心受到打击。 特朗普在接受路透独家专访时批评中国是操纵汇率的“总冠军”，在这之前几个小时，新任美国财长刚刚 承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 特朗普的评论打压了此区域原本就不振的士气，此间投资人早已对美国新政府的保护主义立场感到焦虑。 马尼拉Unicapital Securities Inc.股票研究主管Lexter Azurin表示，“保护主义政策肯定对区域市场 造成负面冲击，特别是对那些仰赖对美出口的市场。” 新加坡股市 收低0.7%，此前新加坡公布1工业生产较前月下滑6%，较路透调查预估的萎缩2.6%多出 一倍有余。 不过新加坡股市周线小涨0.3%，为连续第三周上涨。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低1%，地产业者SM Investments 及Ayala Land 分 别重挫1.8%及2.4%
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。