〔路透调查〕台湾3月出口料萎缩,受电子产品周期和中国需求降温影响

马来西亚期市：棕榈油期货回升因需求转好，但周线将连跌第二周
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
* 公布项目:台湾3月贸易数据
* 公布时间:4月9日(周一)当地时间下午四点(0800GMT)
* 路透预估如下:
贸易数据(较上年同期变动百分比%,贸易收支单位为10亿美元):
预估中值 预估区间 2月 1月 受访家数
出口 -4.49 -7.80至-1.70 +10.30 -16.80 10
进口 -6.30 -10.30至-2.40 +1.30 -11.90 10
贸易收支 +2.19 +1.40至+3.30 +2.83 +0.42 10
观察重点:
继2月大幅增长后,3月出口料萎缩,是亚洲地区出口商进一步检视全球复苏力道的机会.韩国3月头20日出口下滑2.7%.
分析师表示,出口萎缩部分是因为电子业产品周期所致,消费者对旧机型的需求下滑,等待新机型上市.另一个因素是中国经济降温导致需求放缓.中国大陆是台湾最大的贸易伙伴.
台湾出口在2月恢复成长,1月时则因全球经济疲弱和农历春节假期影响而萎缩.2月对中国和欧洲出口恢复成长,而电子产品需求也相当强劲,尤其是苹果(AAPL.O)的产品.
财政部上月表示,预期3月整体出口表现优于2月,因美国经济改善,且欧元区债务危机缓和.
台湾2月外销订单增长,部分因为因去年农历春节假期落在2月造成了低基期.
3月汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示连续第二个月改善,受访者暗示来自海外的新业务增加.
台湾出口占国内生产总值(GDP)74%的比重,因此尤其易受到外部需求减少的影响.
新加坡2月出口亦强劲复苏,受电子和制药业带动.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
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