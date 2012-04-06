〔路透调查〕台湾3月出口料萎缩,受电子产品周期和中国需求降温影响

* 公布项目:台湾3月贸易数据

* 公布时间:4月9日(周一)当地时间下午四点(0800GMT)

* 路透预估如下:

贸易数据(较上年同期变动百分比%,贸易收支单位为10亿美元):

预估中值 预估区间 2月 1月 受访家数

出口 -4.49 -7.80至-1.70 +10.30 -16.80 10

进口 -6.30 -10.30至-2.40 +1.30 -11.90 10

贸易收支 +2.19 +1.40至+3.30 +2.83 +0.42 10

观察重点:

继2月大幅增长后,3月出口料萎缩,是亚洲地区出口商进一步检视全球复苏力道的机会.韩国3月头20日出口下滑2.7%.

分析师表示,出口萎缩部分是因为电子业产品周期所致,消费者对旧机型的需求下滑,等待新机型上市.另一个因素是中国经济降温导致需求放缓.中国大陆是台湾最大的贸易伙伴.

台湾出口在2月恢复成长,1月时则因全球经济疲弱和农历春节假期影响而萎缩.2月对中国和欧洲出口恢复成长,而电子产品需求也相当强劲,尤其是苹果(AAPL.O)的产品.

财政部上月表示,预期3月整体出口表现优于2月,因美国经济改善,且欧元区债务危机缓和.

台湾2月外销订单增长,部分因为因去年农历春节假期落在2月造成了低基期.

3月汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI)显示连续第二个月改善,受访者暗示来自海外的新业务增加.

台湾出口占国内生产总值(GDP)74%的比重,因此尤其易受到外部需求减少的影响.

新加坡2月出口亦强劲复苏,受电子和制药业带动.(完)