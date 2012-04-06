〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率0.892%,符合预期

马来西亚期市：棕榈油期货回升因需求转好，但周线将连跌第二周
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
路透台北4月6日电---台湾央行周五宣布364天期定期存单加权平均得标利率为0.892%,落在市场预估的0.878-0.898%区间内,较上月0.878%上行1.4个基点.
根据路透访查六家金融机构显示,364天期存单加权平均得标利率TW364DCD=R预估在0.878-0.898%.[ID:nST0448500]
央行表示,此次投标总金额为3,106.5亿台币,投标倍数为3.11倍.
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance将分别在周六和下周一公布数据。
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