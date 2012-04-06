〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率0.892%,符合预期

路透台北4月6日电---台湾央行周五宣布364天期定期存单加权平均得标利率为0.892%,落在市场预估的0.878-0.898%区间内,较上月0.878%上行1.4个基点.

根据路透访查六家金融机构显示,364天期存单加权平均得标利率TW364DCD=R预估在0.878-0.898%.[ID:nST0448500]

央行表示,此次投标总金额为3,106.5亿台币,投标倍数为3.11倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)