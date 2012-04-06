〔台湾央行〕共发行3,746亿台币存单,发行余额增加40.5亿

路透台北4月6日电---台湾央行周五公布,今日共发行3,746亿台币存单,相较存单到期金额3,705.5亿,存单发行余额增加40.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:15天期1,888亿台币,利率为0.87%;30天期1,487亿台币,利率为0.87%;91天期264亿台币,利率为0.93%;182天期107亿台币,利率为1.05%.

台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行上日共发行4,407亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,994.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周四当日超额准备为负95亿台币,累计超额准备为127.4亿台币,加计前期1%的超额准备为1,035亿台币.(完)