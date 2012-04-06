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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数收低,本周共跌3.9%创八个月来单周最大跌幅

路透东京4月6日电---日本股市日经指数周五收低,在美国一项重要就业数据公布前,日经指数连续第四个交易日下跌,并创八个月来单周最大跌幅,因美国进一步推出刺激措施的希望日益渺茫,而欧债危机又浮现新隐忧.

日经指数.N225收跌0.8%,至9,688.45,本周累计下跌3.9%.这是去年8月1-5日当周下跌5.4%以来的单周最大跌幅.

东证股价指数.TOPX跌0.8%,至825.71.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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