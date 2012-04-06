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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 14:51 BJT

〔日本股市〕日经指数连四日收低,创八个月来单周最大跌幅(更新版)

(新增细节)

* 东证成交量达1月中旬以来最低位

* 关注美国就业报告及日央行会议

路透东京4月6日电---日本股市日经指数周五在量能低落下收低,在美国重要就业数据公布前,指数创八个月来单周最大跌幅,因美国进一步推出刺激措施的希望日益渺茫,而欧债危机又浮现新隐忧.

"对美国经济相当乐观的看法已然被市场反映.我们不能冀望美联储进一步宽松货币政策,"SMBC日兴证券首席证券研究策略师Ryota Sakagami指出.

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